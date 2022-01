Darts-WM-Halbfinale: Wright gewinnt Rekordmatch gegen Anderson - Smith zu gut für Wade

Peter Wright nach einer Weltklasseleistung und der unwiderstehlich spielende Michael Smith stehen im Finale der Darts-WM. Wright gewann das grandiose Halbfinale der früheren schottischen Champions im Londoner Alexandra Palace gegen Gary Anderson 6:4.

Am Montag (21.00 Uhr auf DAZN) duelliert er sich mit dem Engländer Smith, der seinen Landsmann James Wade mit 6:3 ausschaltete.

Wright, Weltmeister von 2020 und an Position zwei gesetzt, sah sich zwar heftiger Gegenwehr Andersons ausgesetzt, hatte allerdings in den entscheidenden Situationen bei den Würfen auf die Doppel die besseren Nerven. Mit 24 180ern stellte Snakebite einen Weltrekord für ein Match im Setmodus Best-of-11 auf.

Anderson, der die WM 2015 und 2016 gewinnen konnte, stand seinem Landsmann mit 15 maximalen Aufnahmen und einem nur knapp schwächeren Average (102,72 zu 104,38) kaum nach. Der Flying Scotsman lief von Beginn an einem Rückstand hinterher und wurde dem insgesamt konstanteren Wright mit spektakulären High Finishes immer wieder gefährlich.

Wright fand kurz nach dem Match kaum Worte: "Wow! Was für ein Spiel! Das war phänomenal. Ich bin völlig erschöpft im Moment."

© getty Michael Smith erreicht nach 2019 zum zweiten Mal das Finale der Darts-WM.

"70 bis 75 Prozent" reichen Smith gegen Wade

Im ersten Halbfinale des Abends knüpfte Smith, Nummer neun der Setzliste, an die herausragenden Leistungen des Achtelfinals gegen Jonny Clayton und des Viertelfinals gegen Titelverteidiger Gerwyn Price fast nahtlos an und ließ Wade keine Chance. 5:1 führte der Bully Boy, ehe The Machine ein wenig Ergebniskosmetik gelang. Smith gelangen 16 180er und ein Average von 101 bei starken 45 Prozent auf die Doppel.

Er habe nicht an seine Grenzen gehen müssen, erklärte der 31-Jährige anschließend bei Sport1, sondern lediglich "70 bis 75 Prozent" seines Könnens gezeigt.

Smith kann am Montagabend eine alte Wunde schließen: 2019 hatte er das WM-Finale gegen Michael van Gerwen (Niederlande) verloren. Wright unterlag bei seiner Finalpremiere ebenfalls gegen van Gerwen und wetzte die Scharte 2020 gegen den gleichen Gegner wieder aus. Sieger des Endspiels ist, wer zuerst sieben Sätze gewinnt.