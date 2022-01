Gerwyn Price veröffentlicht kryptischen Instagram-Post: "Cheats"

Gerwyn Price (36) hat mit einem kryptischen Instagram-Post mutmaßlich störende Fans bei seiner Niederlage im Viertelfinale der Darts-WM in London gegen Michael Smith attackiert.

In seiner Story veröffentlichte der entthronte Weltmeister auf schwarzem Hintergrund einen nach oben zeigenden Daumen und das Wort "Cheats", was auf deutsch so viel wie "Betrüger" bedeutet. Kurz vor Ende des Spiels hatte Price eine Aufnahme unterbrochen und im Austausch mit dem Schiedsrichter auf eine Gruppe Fans im Publikum gezeigt, die ihn mutmaßlich irritierten.

Price ist bei den Fans außerhalb seines Heimatlandes Wales traditionell unbeliebt, was wohl mit seinem aggressiven Verhalten und Jubelgeschrei auf der Bühne zu tun haben dürfte. Beim Spiel am Samstag wurde er immer wieder ausgebuht. Die Fans solidarisierten sich mit seinem englischen Gegner Smith, doch auch er hatte mit Störungen von den Rängen zu kämpfen. "Jemand von hinten rief ständig meinen Namen, das brachte auch mich raus", sagte er nach dem Spiel.

In einem hochklassigen und spannenden Match setzte sich Smith 5:4 durch, obwohl Price im vierten Satz der dritte 9-Darter des Turniers gelungen ist. Smith trifft im Halbfinale am Sonntagabend auf seinen Landsmann James Wade.