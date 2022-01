Darts-WM: Anderson erreicht Halbfinale - Spaziergang für Wade

Ex-Weltmeister Gary Anderson hat bei der Darts-WM in London das Halbfinale erreicht. Auch James Wade löste sein Ticket für die Runde der letzten Vier - und beendete dabei eine Durststrecke.

"The Flying Scotsman" Anderson besiegte im Viertelfinale am Neujahrstag den Engländer Luke Humphries mit 5:2 und steht zum siebten Mal in seiner Karriere in der Vorschlussrunde bei der WM.

Anderson, der 2015 und 2016 den Titel holte und im Vorjahr im Finale gegen Gerwyn Price (Wales) das Nachsehen hatte, kämpfte sich nach schwachem ersten Satz ins Match und kam am Ende auf einen soliden Average von 96,32.

Im Halbfinale trifft Anderson auf Ex-Weltmeister Peter Wright (Schottland) oder Callan Rydz (England).

Zuvor war der Engländer James Wade, Nummer vier der Setzliste, durch ein ungefährdetes 5:0 über Landmann Mervyn King als erster Spieler ins Halbfinale eingezogen.

Darts-WM: James Wade beendet 180er-Flaute

"The Machine" beendete dabei seine historische 180er-Durststrecke: Im zweiten Leg des zweiten Satzes schaffte Wade sein erstes Maximum in diesem Turnier, nachdem er zuvor als erster Spieler in der WM-Geschichte ohne eine 180 in ein Viertelfinale eingezogen war.

Wade bekommt es im Kampf um den Einzug ins Finale entweder mit Titelverteidiger Price oder Michael Smith zu tun.

Darts-WM: Die Viertelfinals im Überblick