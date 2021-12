Darts-WM, Tag 8: Dramatisches Aus von Suljovic - De Sousa siegt nach 0:2-Rückstand

Österreichs Spitzenspieler Mensur Suljovic ist am 8. Tag der Darts-WM in London überraschend gescheitert. Geheimfavorit Jose De Sousa aus Portugal zog dagegen nach einem 0:2-Satzrückstand noch in die 3. Runde ein.

Der frühere Top-10-Spieler Suljovic sah nach einer 2:0-Führung in den Sätzen und 2:0-Legs im dritten Durchgang gegen den Schotten Alan Soutar in der Nachmittagssession im Ally Pally wie der sichere Sieger aus.

Von den ersten neun Legs hatte der 49-Jährige aus Wien acht gewonnen. Doch dann riss der Faden bei "The Gentle". Soutar kämpfte sich Leg für Leg zurück - und Suljovic produzierte zu viele Fehler.

Insgesamt acht Match-Darts vergab der Weltranglisten-26. Soutar löschte in der Verlängerung des fünften Satzes 144 Punkte zum Sieg.

De Sousa mit tollem Comeback

Nächster Gegner des Schotten ist Jose De Sousa. Der Portugiese, die Nr. 7 der Welt, machte gegen den Engländer Jason Lowe einen 0:2-Satzrückstand wett und erreichte am Ende souverän die nächste Runde.

Besonders in den Sätzen vier und fünf dominierte De Sousa deutlich, gewann diese 3:1 und 3:0 zum letztlichen 3:2-Sieg. Dem Portugiesen, "The Special One", gelangen starke sieben 180er im Match bei allerdings ausbaufähiger Doppelquote von 30 Prozent (13/42).

Bärenstarker Rydz lässt Dolan keine Chance

In einer hochkarätigen Partie setzte sich Callan Rydz aus England gegen Brendon Dolan aus Nordirland, immerhin die Nr. 23 der Welt, durch.

Der erst 23-jährige Rydz ließ dem erfahrenen Gegner mit einem Average von fast 103 Punkten und einer herausragenden Doppelquote von gut 64 Prozent (9/14) keine Chance.