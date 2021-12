Tag neun bei der Darts-Weltmeisterschaft in London! Acht Spiele der 2. Runde werden absolviert. SPOX zeigt Euch die heutigen Paarungen und wie Ihr alle Spiele live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Darts WM, Übertragung: Tag 9 heute live im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos zum neunten Spieltag

Die Darts-Weltmeisterschaft wird am heutigen Donnerstag, den 23. Dezember, fortgesetzt. Der neunte Tag steht an, mit Gabriel Clemens steigt auch Deutschlands Nummer eins ins Turnier im Ally Pally (London) ein. Der 38-Jährige bestreitet gegen Lewy Williams sein Zweitrundenspiel und kann nach Florian Hempel der zweite Deutsche werden, der in die 3. Runde einzieht. Die Begegnung ist Teil der Abendsession, die vier Matches beinhaltet und um 20 Uhr losgeht.

Stunden davor werden jedoch ebenfalls bereits die Pfeile auf die Scheibe geworfen. Um 13.30 Uhr findet nämlich die Mittagssession statt. Diese beinhaltet ebenfalls vier Partien. Neben Gabriel Clemens sind heute auch einige andere prominente Namen mit dabei. Darunter der Weltmeister von 2018 Rob Cross, Mensur Suljovic oder auch der Weltmeister von 2007 Raymond van Barneveld.

Alle Spiele heute sind Spiele der 2. Runde. Gespielt wird im Best-of-5-Sets-Modus.

© getty Mit Florian Hempel steht bereits ein Deutscher in der 3. Runde.

Darts WM, Übertragung: Tag 9 - Die heutigen Partien im Überblick

Die Mittagssession ab 13.30 Uhr:

Runde Spieler 1 Spieler 2 2. Runde Damon Heta Luke Woodhouse 2. Runde Brendan Dolan Callan Rydz 2. Runde Mensur Suljovic Alan Soutar 2. Runde José de Sousa Jason Lowe

Die Abendsession ab 20 Uhr:

Runde Spieler 1 Spieler 2 2. Runde Danny Noppert Jason Heaver 2. Runde Gabriel Clemens Lewy Williams 2. Runde Rob Cross R. van Barneveld 2. Runde Chris Dobey Rusty Rodriguez

Darts WM, Übertragung: Tag 9 heute live im TV und Livestream

Um die Übertragung der beiden Sessions kümmern sich heute erneut Sport1 und DAZN. Fans können die Matches sowohl im Free-TV als auch im Livestream verfolgen.

Darts WM, Übertragung: Tag 9 heute live im Free-TV

Sport1 zeigt die Sessions im frei empfangbaren Fernsehen. Um 13 Uhr wird mit der Übertragung der frühen Session begonnen. Basti Schwele kommentiert gemeinsam mit dem Experten Robert Marijanovic die Matches im Ally Pally. Dasselbe Team meldet sich dann nach einer Pause um 20 Uhr für die Abendsession zurück.

Darts WM, Übertragung: Tag 9 heute im Livestream

Neben der Übertragung im Free-TV bietet Sport1 auch einen Livestream an. Auf diesen erhaltet Ihr gratis und ohne Registrierung Zugriff. Außerdem läuft der neunte Tag der WM auf dem YouTube-Kanal von Sport1.

Die Darts-WM überträgt aber auch DAZN heute im Livestream. Im Gegensatz zum Livestream von Sport1 ist der von DAZN jedoch kostenpflichtig und nur mit einem Abonnement freischaltbar. Kommentator Elmar Paulke und Experte Rene Eidams begleiten Euch durch beide Sessions.

DAZN hat jedoch nicht nur jede Darts-Session im Angebot, sondern auch eine Vielzahl anderer Sportarten.

Um sich das Abo sichern zu können, habt Ihr zwei verschiedene Varianten, die Euch dies ermöglichen. Zum einen das Monatsabo für 14,99 Euro je Monat. Zum anderen das Jahresabo für 149,99 Euro pro Jahr, das im Vergleich zum Monatsabo fast um 30 Euro billiger ist.

