Tag zwei der dritten Runde bei der Darts WM 2022. Insgesamt sechs Partien stehen heute wieder auf dem Plan. SPOX erklärt Euch, welche Spieler gegeneinander antreten und wo Ihr das Geschehen im TV und Livestream verfolgen könnt.

Zwar waren die letzten beiden deutschen Spieler bereits gestern im Einsatz, dennoch muss sich der heutige Spieltag angesichts vieler großer Namen nicht verstecken. Während in der Mittagssession unter anderem Ryan Searle und Joe Cullen zu sehen sind, wird das Abendprogramm von Namen wie Rob Cross, Ex-Weltmeister Peter Wright und Michael van Gerwen dominiert.

Anders als in den ersten zwei Runden des Turniers werden die Spiele nun nicht mehr im Best-of-5-Format, sondern in einer Best-of-7-Serie ausgetragen. Es gewinnt also von nun an der Spieler, der zuerst vier Sätze für sich entscheiden kann.

Darts WM, Übertragung: 3. Runde heute live im TV und Livestream - Die Spiele

Uhrzeit Spieler A Spieler B 13.30 Uhr Steve Lennon Mervyn King 15.00 Uhr Ryan Searle Danny Noppert 16.30 Uhr Joe Cullen Martijn Kleermaker 20.00 Uhr Rob Cross Daryl Gurney 21.30 Uhr Peter Wright Damon Heta 23.00 Uhr Michael van Gerwen Chris Dobey

Darts WM, Übertragung: 3. Runde heute live im TV und Livestream

Was für die vergangenen zehn Spieltage der Darts WM galt, gilt auch nun wieder: Wer sich die heutigen Sessions zu Gemüte führen will, der hat zwei Optionen: Privatsender Sport1 oder Streamingplattform DAZN.

Darts WM, Übertragung: 3. Runde heute live im Free-TV

Alternativlos sind mal wieder diejenigen, die die Spiele des heutigen Tages im linearen Fernsehen verfolgen möchten. Lediglich Sport-Sender Sport1 überträgt die Partien im Free-TV.

Die Berichterstattung zur ersten Session beginnt um 13.30 Uhr, also pünktlich zum Beginn der Auftaktpartie, und endet um zirka 17.30 Uhr. Nach einer Pause von über zwei Stunden geht man um 20.00 Uhr zur Abendsession wieder auf Sendung. Diese wird voraussichtlich gegen 0.00 Uhr ihr Ende finden.

Darts WM, Übertragung: 3. Runde heute im Livestream

Wer allerdings eine Übertragung im Livestream via Internet dem TV vorzieht, der kann wählen: Eine komplett kostenfreie Option bietet wieder Sport1. Das Unternehmen stellt Ihr gesamtes Liveprogramm auch über die hauseigene Website zur Verfügung.

Wer weniger Werbeunterbrechungen sehen will, der hat mit DAZN allerdings noch eine gute Alternative. Kult-Kommentator Elmar Paulke und Experte Rene Eidams gehen ebenfalls ab 13.30 Uhr (erste Session) und später noch einmal ab 20.00 Uhr (zweite Session) live. Um auf den Stream zugreifen zu können, wird ein entsprechendes Abonnent vorausgesetzt. Insgesamt 14,99€ verlangt das Unternehmen pro Monat, 149,99€ pro Jahr.

Darin inbegriffen sind neben zahlreichen Dart-Events auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie eine Vielzahl an Veranstaltungen amerikanischer Sportarten, wie der NFL oder NBA.

