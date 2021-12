Florian Hempel bestreitet heute gegen Raymond Smith sein Drittrundenspiel bei der Darts-Weltmeisterschaft in London. Hier könnt Ihr das Match im Liveticker verfolgen.

Nach dem Sensationssieg in der 2. Runde gegen Dimitri Van den Bergh will Florian Hempel auch in der 3. Runde triumphieren. Ihm steht der Australier Raymond Smith gegenüber. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Darts WM: Florian Hempel vs. Raymond Smith heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Hempel, der mit Gabriel Clemens (spielt heute gegen Jonny Clayton) das deutsche Duo, das es in die 3. Runde geschafft hat, bildet, setzte sich in der vorigen Runde sensationell gegen den Weltranglistenfünften Dimitri Van den Bergh durch (3:1). Sein australischer Gegner Raymond Smith löste sein Drittrundenticket mit einem 3:0-Sieg über Devon Petersen. Heute wird im Best-of-7-Sets-Modus gespielt.

Vor Beginn: Hempel gegen Smith ist das letzte Spiel der Mittagssession, die um 13.30 Uhr losgeht. Um ca. 16.30 beginnt also das Match im Londoner Ally Pally.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Drittrundenspiel bei der Darts-WM zwischen Florian Hempel und Raymond Smith.

Darts WM: Florian Hempel vs. Raymond Smith heute im TV und Livestream

Sport1 und DAZN sind für die Übertragung der Partie zuständig. Die beiden Anbieter übertragen beide Sessions live und in voller Länge - Sport1 im Free-TV und im kostenlosen Livestream, DAZN im kostenpflichtigen Livestream.

Die Kosten für das DAZN-Abo betragen 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr. Mit dem Abonnement können dann jedoch auch zahlreiche andere Sportarten im Livestream verfolgt werden. Darunter Fußball, US-Sport, Handball, Kampfsport und noch mehr.

Darts WM: Der heutige WM-Tag

Die Mittagssession ab 13.30 Uhr:

Runde Spieler 1 Spieler 2 3. Runde Ross Smith D. van Duijvenbode 3. Runde Michael Smith William O'Connor 3. Runde Florian Hempel Raymond Smith

Die Abendsession ab 20 Uhr: