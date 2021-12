Heute beginnt im Alexandra Palace die Darts-WM 2022. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele des ersten Tages live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Das Warten hat ein Ende! Am heutigen Mittwoch, 15. Dezember, um 20 Uhr beginnt die Darts-WM 2022. Bis zum 3. Januar 2022 spielen 96 Spieler um den Titel und das damit verbundene Preisgeld in Höhe von 500.000 Pfund.

Erstmals in der Geschichte einer Darts-WM treten in den kommenden Tagen vier deutsche Darts-Asse ans Oche: Gabriel Clemens, Martin Schindler, Florian Hempel und der erst 16 Jahre alte Fabian Schmutzler. Der 1. Turniertag geht heute aber ohne deutsche Beteiligung über die Bühne.

Eröffnet wird die WM mit der Erstrundenbegegnung zwischen Ritchie Edhouse und Peter Hudson. Der Sieger ist heute gleich noch einmal im Einsatz, der Gegner wird kein geringerer als Gerwyn Price sein. Der Titelverteidiger absolviert traditionell sein erstes Spiel am 1. Turniertag.

Darts WM: Die Spiele an Tag 1 im Überblick

Runde Spieler 1 Spieler 2 1. Runde Ritchie Edhouse Peter Hudson 1. Runde Ricky Evans Nitin Kumar 1. Runde Adrian Lewis Matt Campbell 2. Runde Sieger Edhouse/Hudson Gerwyn Price

Darts WM, Übertragung: Tag 1 heute live im TV und Livestream

Live im TV und im Livestream vom ersten bis zum letzten Wurf - so wird die Darts-WM auch in diesem Jahr übertragen. Die Übertragungsrechte liegen auch in diesem Jahr bei Sport1 und DAZN.

Die Live-Übertragung von den Spielen des 1. Turniertags im Free-TV beginnt auf Sport1 um 20 Uhr. Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic begleiten Euch durch den Darts-Abend. Bereits ab 17.30 Uhr stimmt der Privatsender in einer Countdownsendung auf die WM 2022 ein.

Die Liveübertragung im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr auch im kostenlosen Livestream von Sport1 verfolgen - über die App auch auf dem Endgerät Eurer Wahl.

Ebenfalls um 20 Uhr startet heute DAZN in seine Liveübertragungen von der Darts-WM. Kommentator Elmar Paulke und Experte Tomas "Shorty" Seyler sind bei dem Streamingdienst für Euch im Einsatz.

Den Livestream könnt Ihr heute über alle Browser auf dazn.com oder über die DAZN-App abrufen, auf allen nur erdenklichen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Smart-TV, ...).

Über den linearen TV-Sender DAZN 1, könnt Ihr Euch Tag 1 der Darts-WM auch auf dem großen TV-Bildschirm ansehen. DAZN 1 ist aber nicht für jedermann zu empfangen, sondern nur nach einer Zuzahlung zu einem bereits bestehenden Vertrag mit Sky und Vodafone.

