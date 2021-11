Die Darts-Welt hat sehnlichst darauf gewartet und nun ist es fast soweit: Die 2022 Darts-WM steht vor den Toren. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Turnier live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Jetzt DAZN für 14,99 Euro pro Monat abonnieren und damit die Darts WM im Livestream verfolgen!

Wie gewohnt beginnt die Darts-WM auch in diesem Jahr wieder Mitte Dezember und reicht bis in die ersten Tage des Jahres 2022 hinein. Mit Gabriel Clemens, Martin Schindler, Florian Hempel und Fabian Schmutzler nehmen auch vier Deutsche an den ruhmreichen Spielen im "Ally Pally" teil.

Darts WM, Übertragung: So seht Ihr die Weltmeisterschaft live im TV und Livestream - Alle wichtigen Infos auf einen Blick

Turnier: Darts WM 2022

Darts WM 2022 Ausrichter: PDC

PDC Zeitraum: 15. Dezember 2021 bis 03. Januar 2022

15. Dezember 2021 bis 03. Januar 2022 Spielstätte: Alexandra "Ally Pally" Palace in London

Alexandra "Ally Pally" Palace in London Teilnehmerzahl: 96

96 Preisgeld: Sieger: 500.000£ Gesamt: 2.500.000£



Darts WM, Übertragung: So seht Ihr die Weltmeisterschaft live im TV und Livestream

Wie schon im vergangenen Jahr haben sich auch bei der diesjährigen WM gleich zwei Anbieter die Rechte für alle 28 Sessions gesichert: Sowohl Streamingdienst DAZN als auch Privatsender Sport1 werden an allen 16 Tagen live dabei sein.

Darts WM, Übertragung: So seht Ihr die Weltmeisterschaft im Livestream

Um auf die vielen Streams von DAZN zugreifen zu können, wird ein Abonnement vorausgesetzt. Für ein solches verlangt das Unternehmen derzeit 14,99€ pro Monat. Wer Geld sparen will oder bereits weiß, dass er länger Kunde sein wird, dem sei das Jahresabo ans Herz gelegt. 149,99€ bezahlt Ihr in dem Fall einmalig und könnt anschließend ganze zwölf Monate lang davon profitieren. Mit einem Ersparnis von hochgerechnet 29,98€ kommt Ihre auf diese Weise sogar noch wesentlich besser weg. Hier könnt Ihr direkt Euer Abo abschließen.

Die zweite Option bietet der Sender Sport1. Über die hauseigene Website ist es möglich, das gesamte Liveprogramm auch via Internet zu verfolgen - und das Beste: es ist komplett kostenlos. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Darts WM, Übertragung: So seht Ihr die Weltmeisterschaft im TV

Neben der Übertragung im Livestream bieten beide Firmen auch noch die Ausstrahlung im linearen TV an. Kunden des Vodafone GigaTV- oder Sky Q-Receivers können die beiden Kanäle DAZN1 und DAZN2 jeweils als Add-On zum regulären Programm zubuchen. Weitere Informationen dazu findet Ihr hier.

Eine kostenfreie Alternative dazu bietet hier wieder Sport1. Über den Kanal im frei zugänglichen Fernsehen könnt Ihr wieder dasselbe Programm bestaunen, welches auch via Livestream gezeigt wird.

Darts WM, Übertragung: So seht Ihr die Weltmeisterschaft live im TV und Livestream - Der Terminplan

Wie man es aus den letzten Jahren kennt, so überschreitet die Darts-WM 2022 auch diesmal wieder die Jahresgrenze. Während die ersten vier Runden inklusive dem Achtelfinale noch im Dezember ausgetragen werden, so finden die finalen drei Durchgänge erst Anfang Januar statt.

1. Runde: 15. bis 21. Dezember 2021

15. bis 21. Dezember 2021 2. Runde: 15. bis 23. Dezember 2021

15. bis 23. Dezember 2021 3. Runde: 27. bis 29. Dezember 2021

27. bis 29. Dezember 2021 Runde der letzten 16: 29. und 30. Dezember 2021

29. und 30. Dezember 2021 Viertelfinale: 01. Januar 2022

01. Januar 2022 Halbfinale: 02. Januar 2022

02. Januar 2022 Finale: 03. Januar 2022

Darts WM, Übertragung: So seht Ihr die Weltmeisterschaft live im TV und Livestream - Die letzten Sieger