World Series of Darts: Übertragung live im TV und Livestream

An diesem Wochenende finden die Finals der World Series of Darts statt. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Event live im TV und im Livestream verfolgen könnt und geben Euch weitere Informationen rund um das dreitägige Turnier.

World Series of Darts: Datum, Zeit, Ort, Infos

Es ist wieder Zeit für Darts der Spitzenklasse! An diesem Wochenende steigt von Freitag, 29. Oktober, bis Sonntag, 31. Oktober, das Finale der World Series of Darts. Austragungsort ist in diesem Jahr das AFAS Live in Amsterdam. Am Freitag und Samstag wird ab 19 Uhr gespielt, am Sonntag bereits ab 12.45 Uhr. Das Finale beginnt um 21.45 Uhr.

Die World Series of Darts gibt es seit 2013 und beinhaltet normalerweise in jedem Jahr eine Serie von Einladungsturnieren auf der ganzen Welt mit einem Finalturnier in Europa. 2021 besteht die World Series of Darts wegen der weiter anhaltenden Corona-Pandemie nur aus zwei Turnieren, dem Nordic Darts Masters (Sieger: Michael van Gerwen) und eben dem Finale in Amsterdam.

In diesem kämpfen ab Freitag 24 Spieler um den Sieg und ein Gesamtpreisgeld in Höhe von 300.000 Pfund. Der Sieger erhält 70.000 Pfund.

In den beiden ersten Runden wird im Modus "Best-of-11-Legs" gespielt, im Viertelfinale im Modus "Best-of-19-Legs" und im Halbfinale und im Finale im Modus "Best-of-21-Legs". Titelverteidiger ist Gerwyn Price. Der Weltmeister besiegte im vergangenen Jahr im Finale Rob Cross mit 11:9.

World Series of Darts: Die Teilnehmer in der Übersicht

Beim World Series of Darts Finals handelt es sich um ein Einladungsturnier, weshalb der Großteil der Teilnehmer zu dem Event eingeladen wurde.

Name Land Status Gerwyn Price Wales Wildcard Peter Wright Schottland Wildcard Michael van Gerwen Niederlande Wildcard Dimitri Van den Bergh Belgien Wildcard Gary Anderson Schottland Wildcard Nathan Aspinall England Wildcard Jonny Clayton Wales Wildcard Fallon Sherrock England Wildcard James Wade England Nachrücker über PDC Order-of-Merit Jose de Sousa Portugal Nachrücker über PDC Order-of-Merit Michael Smith England Nachrücker über PDC Order-of-Merit Dave Chsinall England Nachrücker über PDC Order-of-Merit Madars Razma Lettland Internationaler Teilnehmer Krzysztof Ratajski Polen Internationaler Teilnehmer Gabriel Clemens Deutschland Internationaler Teilnehmer John Henderson Schottland Internationaler Teilnehmer Dirk van Duivenbode Niederlande Nationaler Teilnehmer Danny Noppert Niederlande Nationaler Teilnehmer Vincent van der Voort Niederlande Nationaler Teilnehmer Jeffrey de Zwaan Niederlande Nationaler Teilnehmer Niels Zonneveld Niederlande Sieger des Tour Card Holder Qualifiers Mervyn King England Sieger des Tour Card Holder Qualifiers Maik Kuivenhoven Niederlande Sieger des Tour Card Holder Qualifiers Kim Huybrechts Belgien Sieger des Tour Card Holder Qualifiers

World Series of Darts: Übertragung live im TV und Livestream

Eine Live-Übertragung des Finales der World Series of Darts im Free-TV im deutschen Free-TV gibt es nicht. Alle Spiele werden aber live und in voller Länge vom Streamingdienst DAZN übertragen. Die Übertragungen beginnen am Freitag und Samstag um 19 Uhr, am Sonntag um 12.45 Uhr (Viertelfinale) und um 19 Uhr (Halbfinale und Finale).

Als Kommentator wird Elmar Paulke das Geschehen begleiten, ihn unterstützt an allen drei Turniertagen Experte Florian Hempel.

Als Kommentator wird Elmar Paulke das Geschehen begleiten, ihn unterstützt an allen drei Turniertagen Experte Florian Hempel.

World Series of Darts: Die Spiele der 1. und 2. Runde

Spielplan: 1. Runde, Best of 11 Legs (29. Oktober, 19 Uhr)

In der 1. Runde haben die acht gesetzten Teilnehmer ein Freilos. Die 16 ungesetzten Spieler kämpfen in acht Duellen um den Einzug in die 2. Runde. Der einzige deutsche Teilnehmer, Gabriel Clemens, trifft in der 1. Runde auf Krzysztof Ratajski aus Polen.

Spieler 1 Spieler 2 Kim Huybrechts Michael Smith Krzysztof Ratajski Gabriel Clemens Maik Kuivenhoven John Henderson James Wade Mervyn King Niels Zonneveld Dave Chisnall Jeffrey de Zwaan Dirk van Duijvenbode Nathan Aspinall Vincent van der Voort Jose de Sousa Danny Noppert

Spielplan: 2. Runde, Best of 11 Legs (30. Oktober, 19 Uhr)

In der zweiten Runde greifen die acht gesetzten Spieler in das Geschehen ein.