Darts: Florian Hempel verliert Thriller gegen Mensur Suljovic

Der Kölner Darts-Profi Florian Hempel hat die nächste Überraschung knapp verpasst und ist bei der EM in Salzburg ausgeschieden. Der 31-Jährige unterlag dem Österreicher Mensur Suljovic in der zweiten Runde mit 9:10. Einen 6:9-Rückstand hatte er noch ausgleichen können, ehe Suljovic das Spiel zu seinen Gunsten entschied.

Zum Auftakt am Donnerstag hatte die Nummer 107 der Weltrangliste unerwartet den schottischen Titelverteidiger und Ex-Weltmeister Peter Wright mit 6:3 ausgeschaltet.

Vor Hempel, der erst seit Anfang des Jahres als Profi auf der Tour unterwegs ist, war Hoffnungsträger Gabriel Clemens (Saarwellingen) bereits am Freitag ausgeschieden. Der 38-Jährige, der im Vorjahr bei der WM Wright ausgeschaltet und bis ins Achtelfinale vorgedrungen war, unterlag dem Australier Damon Heta 3:6.

Das Turnier in Salzburg gilt als Standortbestimmung vor der in rund zwei Monaten beginnenden WM im Londoner Ally Pally. Im vergangenen Jahr waren Clemens und Max Hopp (Idstein) in der ersten Runde ausgeschieden. Das beste deutsche Ergebnis verbuchte Hopp 2018, als er erst im Halbfinale gescheitert war.

Darts European Championship: Die Ergebnisse vom Samstag