Vom 3. bis 9. Oktober findet der Darts World Grand Prix statt. Wir verraten Euch, wo Ihr das Event live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Darts - World Grand Prix: Datum, Zeit, Ort, Infos

Bühne frei für das nächste Darts-Highlight des Jahres! Von Sonntag, 3. Oktober, bis Samstag, 9. Oktober findet der World Grand Prix statt. Das Major-Turnier ist mit 450.000 Pfund dotiert, der Sieger darf sich über einen Scheck über 110.00 Pfund freuen.

Neu ist der Austagungsort. Der World Grand Prix fand lange Zeit in Dublin statt, in diesem Jahr erstmals in der Morningside Arena in Leicester. Titelverteidiger ist Gerwyn Price. Der Waliser bezwang im vergangenen Jahr im Finale Dirk van Duijvenbode.

Der World Grand Prix kann mit einer Besonderheit aufwarten. Es ist das einzige PDC-Turnier, das im Modus "501-double-in-double-out" gespielt wird. Das bedeutet, dass ein Spieler in jedem Leg erst punkten kann, nachdem er ein Doppelfeld getroffen hat.

© getty Gabriel Clemens vertritt beim World Grand Prix die deutschen Farben.

Darts - World Grand Prix: Die Teilnehmer im Überblick

Aus der PDC Order of Merit und der Pro Tour Order of Merit sind die jeweils besten 16 Darter für den World Grand Prix qualifiziert. Einziger deutscher Teilnehmer ist Gabriel Clemens.

PDC Top 16 Pro Tour Top 16 Gerwyn Price (Titelverteidiger) Brendan Dolan Peter Wright Damon Heta Michael van Gerwen Dirk van Duijvenbode James Wade Luke Humphries Dimitri van den Bergh Ryan Searle Gary Anderson Danny Noppert Jose de Sousa Ross Smith David Chisnall Gabriel Clemens Michael Smith Mensur Suljovic Nathan Aspinall Vincent van der Voort Rob Cross Calan Rydz Krzysztof Ratajski Martijn Kleermaker Joe Cullen Ian White Jonny Clayton Daryl Gurney Glenn Durrant Mervyn King Stephen Bunting Darius Labanauskas

Darts - World Grand Prix: Übertragung live im TV und Livestream

Livebilder vom World Grand Prix im Free-TV wird es in diesem Jahr nicht geben.

Exklusiv wird das Major-Turnier von DAZN übertragen. Der Streamingdienst ist an allen Turniertagen live dabei. Die Übertragungen beginnen jeweils kurz vor dem ersten Match des Tages. Als Kommentator ist jeden Tag die deutsche Stimme des Darts, Elmar Paulke, im Einsatz. Am 1. Turniertag wird er von Experte Florian Hempel unterstützt. Die Experten an den weiteren Turniertagen stehen noch nicht fest.

Den täglichen Livestream des World Grand Prix könnt Ihr nur mit abgeschlossenem Abo abrufen. Der Preis liegt bei 14,99 Euro im Monat für ein Monatsabo oder bei 149,99 Euro für ein Jahresabo.

Bei DAZN seht Ihr aber nicht nur die besten Darts-Turniere. Das vielfältige Programm-Angebot umfasst Fußball (Bundesliga, Champions League, Primera Division, Serie A, Ligue 1), US-Sport (NFL, NBA, NHL, MLB), Tennis, Boxen, Radsport, Wintersport, MMA - und vieles mehr.

Mit der DAZN-App könnt Ihr Euch den Livestream auf verschieden Endgeräten (Smartphone, Tablet, Laptop) oder auf dem Smart-TV ansehen.

Seit kurzem gibt es auch die Möglichkeit, DAZN in Form von zwei linearen TV-Sendern, DAZN1 und DAZN2, zu empfangen. Die beiden Sender zeigen täglich von 8 Uhr morgen bis Mitternacht die Highlights aus dem DAZN-Programm. Möglich ist das aber nur als Zusatz in einem Vodafone-Vertrag oder als Zusatz in einem Sky-Vertrag.

Darts - World Grand Prix: Der Zeitplan

Datum Beginn Runde Sonntag, 3. Oktober 19.15 Uhr 1. Runde Montag, 4. Oktober 19 Uhr 1. Runde Dienstag, 5. Oktober 20 Uhr 2. Runde Mittwoch, 6. Oktober 20 Uhr 2. Runde Donnerstag, 7. Oktober 20 Uhr Viertelfinale Freitag, 8. Oktober 20 Uhr Halbfinale Samstag, 9. Oktober 21.15 Uhr Finale

Darts - World Grand Prix: Die Spiele der 1. Runde