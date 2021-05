Premier League of Darts: Nathan Aspinall bezwingt Michael van Gerwen - Gary Anderson verliert

Nathan Aspinall ist neuer Tabellenführer der Premier League of Darts. Der Weltranglisten-Zehnte gewann am 13. Spieltag mit 8:3 gegen Michael van Gerwen. Peter Wright und Gary Anderson haben hingegen nur noch geringe Chancen auf die Playoffs.

Aspinall setzte sich in einem eher durchschnittlichen Match gegen van Gerwen dank der besseren Checkout-Quote durch (57 Prozent zu 30 Prozent). "Mighty Mike" startete denkbar schwach in das Duell mit dem Engländer und lag schnell 0:3 zurück. Nach 1:5 kämpfte er sich in einer schwächeren Phase von Aspinall zu einem 3:5 heran, ehe er seine Pfeile auf die Doppel erneut nicht traf.

Am Dienstag trifft van Gerwen auf Gary Anderson, der drei Spieltage vor Ende der Regular Season unter Zugzwang steht. Vier Punkte liegt Anderson mittlerweile hinter Rang vier, der für die Playoffs qualifiziert.

Nach zuletzt zwei Siegen erlitt der "Flying Scotsman" einen bitteren Rückschlag im Rennen um den Einzug ins Halbfinale, das am Freitag in Milton Keynes stattfinden wird. Anderson kassierte gegen den Weltranglisten-17. Jonny Clayton eine 1:8-Klatsche.

Anderson begann nach der 17 Tage langen Pause zunächst furios und legte in seinen ersten acht Aufnahmen dreimal die 180 auf. Der Wurf zum 1:1 sollte jedoch sein letztes Checkout in diesem Match bleiben.

Trotz seiner 104.48 Punkte pro Aufnahme (Clayton hatte einen Average von 101.24) bekam Anderson keinen Fuß mehr in die Tür. Er ließ reihenweise Legs liegen: 88 Rest, 70 Rest, 80 Rest. Clayton bestrafte jeden Fehler des Schotten und war selbst stets zur Stelle - mit einer überragenden Checkout-Quote von 57 Prozent.

In den weiteren Spielen des Abends bezwang Jose de Sousa im direkten Duell um die Playoffs Dimitri van den Bergh mit 8:6 und Peter Wright gewann erstmals seit vier Spielen wieder ein Match. Mit elf Punkten hat er jedoch nur noch geringe Chancen auf die Playoffs.

Die Tabelle nach 13 von 16 Spieltagen:

Pl. Spieler Sp. S U N Legs Pkt. 1 Nathan Aspinall 13 7 3 3 86:66 17 2 Michael van Gerwen 13 7 3 3 79:63 17 3 Jose de Sousa 13 6 4 3 82:68 16 4 Jonny Clayton 13 7 2 4 77:66 16 5 Dimitri van den Bergh 13 6 3 4 77:72 15 6 Gary Anderson 13 5 2 6 68:75 12 7 James Wade 13 4 3 6 71:76 11 8 Peter Wright 13 4 3 6 65:77 11

Die restlichen Spieltage der Premier League of Darts:

14. Spieltag (25.05.)

James Wade - Nathan Aspinall

Jonny Clayton - Jose de Sousa

Gary Anderson - Michael van Gerwen

Peter Wright - Dimitri van den Bergh

15. Spieltag (26.05.)

Jonny Clayton - Peter Wright

James Wade - Dimitri van den Bergh

Gary Anderson - Nathan Aspinall

Jose de Sousa - Michael van Gerwen

16. Spieltag (27.05.)