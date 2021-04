Darts: Positiver Test bei Gerwyn Price! Weltmeister verpasst Premier-League-Saison

Gerwyn Price wird in dieser Saison nicht in der Premier League spielen. Der Weltmeister kann wegen eines positiven Coronatests nicht antreten. Sein Ersatz steht bereits fest.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und verfolge die Darts-Premier-League umsonst!

Somit fällt auch die Neuauflage des WM-Finals gegen Gary Anderson am ersten Spieltag ins Wasser. Für den Waliser rückt James Wade im Teilnehmerfeld nach. Der Engländer weist die nächstbeste Weltranglistenplatzierung auf.

Seit 2005 findet nun die Premier League statt, welche nach der Weltmeisterschaft der zweitwichtigste Termin im Darts-Kalender ist.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die PDC bereits Anpassungen an den Spielplan vornehmen, so finden bereits in dieser Woche fünf Spieltage statt.

Die Teilnehmer in dieser Saison sind Michael van Gerwen (Niederlande), Peter Wright (Schottland), Rob Cross, Nathan Aspinall (beide England) Gary Anderson (Schottland), Dimitri van den Bergh (Belgien), Glen Durrant (England), Jose de Sousa (Portugal), Jonny Clayton (Wales) und eben Wade.