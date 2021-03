Die UK Open gehen in die heiße Phase. Heute gibt es das Viertelfinale, Halbfinale und das Finale zu spielen. Wie Ihr die K.o.-Spiele heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Darts - UK Open: Diese Spiele stehen heute an

Acht Darts-Profis sind noch übrig bei den UK Open. Diese kämpfen am heutigen Sonntag (7.März) nach dem Masters um den zweiten Majortitel in diesem Jahr. Gespielt wird in Marshall Arena von Milton Keynes.

Der Darts-Tag startet mit den Viertelfinalpartien um 13.45 Uhr. Die Matches der Letzten Acht werden im Best-of-19-Legs-Modus entschieden. Das Halbfinale geht dann später um 20 Uhr über die Bühne, ehe dann das Endspiel um 22 Uhr losgeht. Für das Halbfinale und Finale sind maximal 21 Legs vorgesehen.

Für Gabriel Clemens war im Achtelfinale Endstation. Der Deutsche musste sich James Wade mit 5:10 geschlagen geben.

Viertelfinale ab 13.45 Uhr:

Spieler 1 Best of 19 Legs Spieler 2 Simon Whitlock vs. James Wade Gerwyn Price vs. Devon Petersen Dave Chisnall vs. Luke Humphries Krzysztof Ratajski vs. Michael van Gerwen

Halbfinale ab 20 Uhr:

Spieler 1 Best of 21 Legs Spieler 2 Sieger im Viertelfinale vs Sieger im Viertelfinale Sieger im Viertelfinale vs Sieger im Viertelfinale

Finale ab 22 Uhr:

Spieler 1 Best of 21 Legs Spieler 2 Sieger im Halbfinale vs Sieger im Halbfinale

© getty Weltmeister Gerwyn Price hat im Achtelfinale Chris Dobey besiegt.

Darts heute live: Viertelfinale, Halbfinale und Finale bei UK Open im TV und Livestream

Dartsfans können die Entscheidungsspiele der UK Open heute live und in voller Länge im Free-TV bei Sport1 mitverfolgen. Um 14 Uhr startet der Sportsender mit der Übertragung und bietet zugleich auch einen Livestream, den Ihr kostenlos aufrufen könnt, an.

Aber auch bei DAZN läuft der letzte Turniertag live im Livestream. Ab 13.45 Uhr begleiten Euch Kommentator Elmar Paulke und Experte Rene Eidams durch die Sendung. Am Abend, um 20 Uhr, meldet sich der Streamingdienst dann für das Halbfinale und Finale zurück.

UK Open: Die Sieger der vergangenen Jahre