Darts-WM: Weltmeister Peter Wright souverän eine Runde weiter

Der noch amtierende Weltmeister Peter Wright hat sich in der zweiten Runde der Darts-WM souverän gegen Steve West durchgesetzt. Bereits am ersten Tag der Weltmeisterschaft gab es aber schon die erste Überraschung.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und verfolge die Darts-WM umsonst!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Weltranglistenzweite, als "Grinch" verkleidet, ging schnell mit 2:0 in den Sätzen in Führung. Als das Spiel fast entschieden schien, ließ West mit sechs perfekten Darts kurz die Herzen der 1000 Zuschauer schneller schlagen.

West verpasste zwar das perfekte Spiel, nutzte die starke Phase aber zum Gewinn des dritten Satzes. Auch danach zeigte sich der 45-Jährige, der zum Auftakt den Inder Amit Glitwala bezwungen hatte, stark verbessert. Doch am Ende behielt Wright die Ruhe und siegte mit 3:1. Routinier Jeff Smith siegte gegen Jungspund Keane Barry, der seine Nerven nicht im Griff hatte und mehrere Möglichkeiten ausließ.

Ein erstes Highlight der WM gab es auch schon: Außenseiter Diogo Portela gewann 3:0 gegen Oldie Steve Beaton. Portela, von seinen Gefühlen überwältigt, erklärte nach dem Match unter Tränen, er vermisse seine Tochter und habe deshalb mit einem Rücktritt geliebäugelt. Nun wird der Brasilianer am Mittwoch gegen den zuletzt formschwachen Glen Durrant antreten. Für die zweite Runde erhalten die Spieler ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Pfund (16.500 Euro).

Am Austragungsort der WM, dem Alexandra Palace, waren am Dienstag 1000 Zuschauer zugelassen. In den kommenden Tagen werden die Spiele aufgrund der hohen Coronafallzahlen in London ohne Publikum stattfinden. Max Hopp wird am zweiten Turniertag in die WM einsteigen. Der 24-Jährige trifft auf Gordon Mathers.

Darts-WM: Die Ergebnisse des ersten Tages