Darts-WM: Darum sind heute Zuschauer im Ally Pally

Am heutigen Mittwoch beginnt die Darts WM 2020. Austragungsort wird wie gewohnt der altehrwürdige Ally Pally in London sein, wo heute Abend sogar Zuschauer zugelassen sein werden. Doch warum ist das so? SPOX hat die Antworten.

Darts: Wo und wann findet die WM statt?

Austragungsort der Weltmeisterschaft 2020 ist, wie in jedem Jahr, das Alexandra Palace (Ally Pally) in London. Dort werden zwischen dem 15. Dezember 2020 und dem 01. Januar 2021 die Matches ausgespielt.

Darts: Darum sind heute Zuschauer im Ally Pally

Eigentlich sind seit Anfang Dezember Publikum in England auch bei Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen unter strengen Auflagen wieder erlaubt. So sollte auch die Darts-WM vor Zuschauern ihre Matches austragen dürfen, der rasante Anstieg der Corona-Fallzahlen machte diesem Plan aber zum Teil einen Strich durch die Rechnung.

Dennoch: Der erste Abend wird noch vor Publikum gespielt. Dort sind die üblichen Gesänge und Verkleidungen jedoch nicht erlaubt. Die Stimmung wird also deutlich ruhiger sein und die große Party bleibt aus. Alkohol wird dennoch verkauft. Die Spiele beginnen außerdem etwas früher als sonst, damit man nicht der Sperrstunde in die Quere kommt.

Weil London aber seit Montag (14.12.2020) in die höchste Corona-Sicherheitsstufe eingeordnet ist, wird die WM deshalb mindestens zwischen dem 16. und 23. Dezember ohne Fans stattfinden. Normalerweise wären bis zu 1000 Zuschauer (bei 3000 maximalen Plätzen) zugelassen worden.

Da in einer Woche das Infektionsgeschehen neu bewertet wird, könnte es aber sein, dass die Professional Darts Corporation (PDC) ihr größtes Turnier des Jahres nach Weihnachten mit Zuschauern fortsetzen darf. Der Ticketverkauf läuft für diese Tage zunächst ganz normal weiter. Tickets werden nur an Personen aus England verkauft, die in Regionen der Sicherheitsstufen eins und zwei leben.

Darts-WM heute live: Die Matches im Überblick

Uhrzeit Runde Spieler 1 Spieler 2 19 Uhr 1. Runde Steve West Amit Glitwala 20 Uhr 1. Runde Steve Beaton Diogo Portela 21 Uhr 1. Runde Jeff Smith Keane Barry 22 Uhr 2. Runde Peter Wright Steve West/Amit Gilitwala

Darts-WM 2020 heute live im TV und Livestream

Wer alle Matches der Darts-WM-2020 sehen möchte, benötigt ein Abonnement des Streamingdiensts DAZN. Dort könnt Ihr heute Abend ab 18.45 Uhr einschalten, um die erste Session der Weltmeisterschaft live und in voller Länge genießen zu können. Viele der Spiele werden von Darts-Kommentatoren-Legende Elmar Paulke begleitet werden, heute Abend kommentieren aber noch Tom Kirsten und Experte Rene Eidams.

Wer mit Darts weniger anfangen kann, findet beim "Netflix des Sports" mit einem breiten Angebot an Fußball (Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1, LaLiga), US-Sport (NFL, NHL, MLB), Tennis, Motorsport, Boxen UFC, Wintersport, Hockey, Snooker oder Handball viel Abwechslung im Programm.

Ein DAZN-Abonnement kostet Euch dabei lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahres-Abo. Bei beiden Modellen können die ersten 30 Tage außerdem im Rahmen eines Probemonats kostenlos getestet werden. Hier geht's zum Probemonat.

Neben DAZN zeigt auch Sport1 einige Matches, unter anderem die heutige Abend-Session live und in voller Länge.

