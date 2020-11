Grand Slam of Darts: Van Gerwen lässt Anderson keine Chance

Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen hat beim Grand Slam of Darts im englischen Coventry die Muskeln spielen lassen. Im Achtelfinalduell der früheren Weltmeister fertigte der 31 Jahre alte Niederländer den Schotten Gary Anderson (49) mit 10:2 ab.

Am Sonntag spielt van Gerwen gegen den Australier Simon Whitlock. Der einzige deutsche Teilnehmer Gabriel Clemens (Saarwellingen/37) war nach zwei Niederlagen in drei Spielen schon in der Gruppenphase gescheitert.

Zudem setzte sich Michael Smith in einer umlämpften Partie knapp mit 10:9 gegen Ex-Weltmeister Rob Cross durch. Damon Heta gewann 10:7 gegen Devon Peterson, Aspinall schaltete Vorjahressieger Gerwyn Price (10:8) aus.

