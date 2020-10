World Grand Prix: Modus, Teilnehmer und Übertragung

Darts-Fans aufgepasst: Das nächste Major-Turnier steht bevor. Vom 6. bis 12. Oktober steht der Grand Slam of Darts an. SPOX verrät Euch, was Ihr alles darüber wissen müsst und wo Ihr dieses Turnier im TV und Livestream sehen könnt.

World Grand Prix of Darts: Wann und wo findet das Event statt?

Vom 6. bis 12. Oktober findet der World Grand Prix of Darts in der Ricoh Arena in Coventry statt. Aufgrund der aktuellen Coronalage in England sind keine Zuschauer zugelassen. Wie schon bei der Premier League werden sich Zuschauer virtuell einblenden lassen können.

World Grand Prix of Darts: Modus, Format

Das Turnier wird im K.o.-System in Sets gespielt. Die einzelnen Sets werden noch in einen best of five Legs Modus unterteilt. Die Anzahl der zu gewinnenden Sets steigt pro Runde von best of 3 auf best of 9 an.

Er ist zudem das einzige Turnier, bei dem die Spieler jedes Leg mit einem Doppel beginnen und beenden müssen (Double In, Double Out).

World Grand Prix of Darts im TV und Livestream sehen

Den kompletten World Grand Prix könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN sehen. Kommentator Elmar Paulke, die Stimme des Darts, wird Euch mit Rene Eidams durch dieses Turnier führen. An den ersten beiden Tagen starten die Spiele um 19 Uhr, danach fangen die Sessions um 20 Uhr an.

World Grand Prix of Darts: Teilnehmer

Folgende Spieler nehmen am World Grand Prix teil:

Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die acht Erstplatzierten gesetzt sind.

Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit qualifiziert sind.

PDC Order of Merit PDC Tour Order of Merit Michael van Gerwen Devon Peterson Peter Wright Danny Noppert Gerwyn Price Jose da Sousa Michael Smith Brendan Dolan Rob Cross Joe Cullen Nathan Aspinall Jonny Clayton Daryl Gurney Ryan Searle James Wade Jeremaine Wattimena Gary Anderson Gabriel Clemens Dave Chisnall Mervyn King Dimtri Van den Bergh Stephen Bunting Ian White Ryan Joyce Glen Durrant Jamie Hughes Krzysztof Ratajski Dirk van Duijvenbode Mensur Suljovic Chris Dobey Adrian Lewis Kim Huybrechts

World Grand Prix: Spielplan

Dienstag, 6. Oktober:

Adrian Lewis Chris Dobey Danny Noppert Ryan Searle Mensur Suljovic Dirk van Duijvenbode Jose De Sousa Devon Peterson James Wade Mervyn King Rob Cross Gary Anderson Michael van Gerwen Krzysztof Ratajski Michael Smith Dimtri Van den Bergh

Mittwoch, 7. Oktober:

Brendan Dolan Kim Huybrechts Jamie Hughes Stephen Bunting Jonny Clayton Ian White Dave Chisnall Glen Durrant Daryl Gurney Joe Cullen Peter Wright Ryan Joyce Gerwyn Price Jeremaine Wattimena Nathan Aspinall Gabriel Clemens

World Grand Prix of Darts: Preisgeld

Trotz fehlender Zuschauereinnahmen wird sich das Preisgeld nicht verändern. Wie im Vorjahr erhält der Sieger 450.000 Pfund.

Runde Preisgeld Gewinner 110.000 Pfund (123.300 Euro) Finalist 50.000 Pfund (56.000 Euro) Halbfinalisten 25.000 Pfund (28.000 Euro) Viertelfinalisten 16.000 Pfund (18.000 Euro) Achtelfinalisten 10.000 Pfund (11.000 Euro) Verlierer der 1. Runde 6.000 Pfund (6.700 Euro) Insgesamt 450.000 Pfund (505.500 Euro)

World Grand Prix of Darts: Die letzten Gewinner im Überblick

Im letzten Jahr konnte sich Michael van Gerwen mit einem 5:2 über Dave Chisnall den Titel sichern. Auch 2018, 2016, 2014 und 2012 hieß MvG der Sieger. Dass das Turnier auch für Überraschungen gut ist, zeigte 2015. Damals siegte Robert Thornton.