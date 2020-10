Darts: European Championships Tag 1 heute live im TV und Livestream

Es ist soweit! Heute startet die Darts European Championship. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr den ersten Tag des Turniers live im TV und im Livestream sehen könnt.

Darts - European Championship: Wann und wo?

Das European-Championship-Turnier startet am heutigen Donnerstag (29. Oktober) mit dem ersten Spieltag. Dieser beginnt um 16 Uhr und wird in der König Pilsener Arena in Oberhausen ausgetragen. Das Finale findet am Sonntag (1. November) statt.

Darts - European Championship: Heute live im TV und Livestream

Die European Championship wird unter anderem auch im Free-TV gezeigt. Der Sender Sport1 bietet das Turnier nämlich sowohl im TV als auch im Livestream auf sport1.de an. Ebenso kann der Sport1-YouTube-Kanal für das Mitverfolgen der Darts-EM genutzt werden.

Weiters hat auch der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte für die EM. DAZN hat alle Sessions in voller Länge im Programm.

Darts - European Championship: Diese Duelle stehen heute an

Mit Max Hopp und Gabriel Clemens nehmen zwei Deutsche an der European Championships teil.

Spieler 1 Spieler 2 Jamie Hughes Dave Chisnall Krzysztof Ratajski Steve West Mervyn King Ian White José de Sousa Jeffrey de Zwaan James Wade Steve Lennon Devon Petersen Andy Hamilton Michael Smith Ross Smith Danny Noppert Dirk van Duijvenbode Nathan Aspinall Maik Kuivenhoven Joe Cullen William O'Connor Rob Cross Martijn Kleermaker Jonny Clayton Max Hopp Michael van Gerwen Darius Labanauskas Gerwyn Price Kim Huybrechts Peter Wright Gabriel Clemens Mensur Suljovic Daryl Gurney

Darts - European Championship: Modus

Im Turnier kämpfen insgesamt 32 Dartprofis in einem K.o.-System um den Titel des Europameisters. Die European Tour Order of Merit bestimmt dabei, wer teilnehmen darf. Es gibt fünf Runden, die man überstehen muss, um das Turnier zu gewinnen. In der ersten Runde wird noch im Modus Best-of-11 gespielt.

In den weiteren Runden steigt die Anzahl der Legs an. Im Finale wird dann schließlich im Best-of-21-Modus gespielt. Insgesamt wird vom 29. Oktober bis zum 1. November an fünf Tagen hintereinander gespielt und am letzten Tag dann ein Sieger ermittelt.