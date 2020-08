Premier League of Darts, 12. Spieltag: Wright mit dritter Niederlage in Folge - Durrant souverän

Peter Wright hat am 12. Spieltag der Premier League of Darts die nächste Niederlage einstreichen müssen. Gegen Gerwyn Price verlor der amtierende Weltmeister sein drittes Match in Folge mit 6:8. Glen Durrant deklassierte nach einer starken Vorstellung Dary Gurney und behauptete seine Tabellenführung.

Wright spielte dabei beinahe erneut ein perfektes Leg, im siebten Durchgang verfehlte der 50-Jährige nach acht Darts aber die Doppel-12 um wenige Zentimeter. Dennoch verliert er durch seine dritte Premier-League-Niederlage in Folge die Tabellenspitze immer weiter aus den Augen und muss um den Playoff-Einzug zittern. Gegner Gerwyn Price zeigte hingegen eine starke Vorstellung (106er Average) und ließ "Snakebite" keine Chance.

Tabellenführer Glen Durrant schlug in seinem Match nach souveräner Leistung Daryl Gurney mit 8:3. Dabei führte "Duzza" schon mit 7:0, vergab in der Folge jedoch drei Match-Darts auf die Doppel-16 und ließ Gurney noch einmal auf 3:7 herankommen. Bei eigenem Anwurf machte er im elften Leg dann aber alles klar und behauptete seine Führung vor Gary Anderson und Michael van Gerwen.

Der "Flying Scotsman" behielt seinerseits im Duell mit Nathan Aspinall mit 8:6 die Oberhand und kämpfte sich nach dem dritten Sieg in den vergangenen vier Matches auf den zweiten Tabellenrang vor. Michael van Gerwen zeigte sich gegenüber der Vortags-Niederlage gegen Gerwyn Price stark verbessert und schlug "Bully Boy" Michael Smith mit 8:5.

Premier League of Darts: Der 12. Spieltag

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Nathan Aspinall Gary Anderson 6:8 Peter Wright Gerwyn Price 6:8 Michael van Gerwen Michael Smith 8:5 Glen Durrant Darly Gurney 8:3

Premier League of Darts: Die Tabelle