Darts: Die PDC Home Tour im Livestrehen sehen - so geht's

Während im Fußball oder Basketball der Sport pausieren muss, wird die Darts-Welt kreativ. Bei der PDC Home Tour duellieren sich die weltbesten Spieler weiter - und zwar aus ihren Wohnzimmern. Wie Ihr das Turnier im Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch.

Darts: Wie läuft die PDC World Tour?

Auch die PDC hat unter der Coronakrise zu leiden, alle geplanten Darts-Turniere der Profis mussten vorerst abgesagt werden. Die PDC Home Tour soll nun eine Art Ersatz werden.

Bei dem neuen Wettbewerb treffen die 128 besten Spieler der Welt aufeinander. Die Duelle werden in den Wohnhäusern der Profis gespielt und per Videokonferenz übertragen.

PDC Home Tour: Ablauf und Spielplan

Anders als beispielsweise bei der Darts-WM treffen die Spieler nicht direkt im K.o.-Modus aufeinander, das Turnier startet mit einer Gruppenphase. Das Teilnehmerfeld wird dabei in 32 Gruppen mit jeweils vier Spielern aufgeteilt.

In der Gruppenphase treffen die Spieler der einzelnen Gruppen alle nacheinander aufeinander, jeder Spieler absolviert also drei Spiele in seiner Gruppe. Die Partien werden in einem Best-of-nine-Format gespielt es sind also fünf Legs für einen Sieg nötig. Die 32 Gruppensieger qualifizieren sich schließlich für die Finalrunde. Diese soll ab dem 19. Mai steigen.

In der Gruppenphase gibt es für einen Sieg zwei Punkte. Bei Punktegleichstand am Ende der Gruppenphase entscheidet die Leg-Differenz über den Sieger, anschließend zählt der Direktvergleich. Stehen drei Spieler punktgleich an der Gruppenspitze, entscheidet der Average über die drei Gruppenspiele über den Sieg in der Gruppe.

Pro Tag werden alle sechs Spiele einer Vorrundengruppe ausgetragen, danach steht der Gruppensieger fest, der in die K.o.-Runde einzieht.

Bislang stehen die Gruppen 1 bis 4 fest, die Zusammensetzung der weiteren Gruppen soll in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden. Die bislang bekannten Gruppen sehen folgendermaßen aus:

Die ersten vier Gruppen der PDC Home Tour:

Gruppe Spieler 1 Spieler 2 Spieler 3 Spieler 4 1 (17. April) Peter Wright Peter Jacques Jamie Lewis Niels Zonneveld 2 (18. April) Gerwyn Price Rowby-John Rodriguez Luke Woodhouse Ted Evetts 3 (19. April) Dave Chisnall Scott Waites Jan Dekker Jonathan Worsley 4 (20. April) Ross Smith Lisa Ashton Mickey Mansell Geert Nentjes

PDC Home Tour im Livestream: So geht's

Die PDC Home Tour könnt Ihr komplett auf DAZN sehen. Der Streamingdienst beginnt mit der Übertragung des Turniers am heutigen Freitag pünktlich um 20.30 Uhr.

Auch alle anderen Tage des Turniers werden live auf DAZN gezeigt, täglich wird die Action um 20.30 Uhr zu sehen sein.

Zusätzlich überträgt der Veranstalter PDC das Turnier auch beim eigenen Streamingdienst PDCTV.

Darts: Aktuelle Order of Merit

