Darts: Wie lange pausiert die Premier League aufgrund des Coronavirus?

Auch der Dartsport wird aufgrund des Coronavirus vorerst pausieren müssen. Mehrere Events wurden bereits verschoben. Doch wie lange hält die Pause an? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Ihr wollt die Premier League of Darts live verfolgen? Dann holt Euch hier den kostenlosen DAZN-Probemonat!

Darts: Wie lange pausiert die Premier League?

Das Coronavirus legt in ganz Europa sämtliche Wettbewerbe verschiedener Sportarten lahm. Nun hat es auch den Dartsport erwischt. Das Premier-League-Event in Newcastle, das am heutigen Donnerstag hätte stattfinden sollen, wurde auf den 1. Oktober verschoben.

Der Premier-League-Spieltag in Newcastle ist nun der dritte, der verschoben werden musste, nachdem bereits die beiden Rotterdam-Events, die für den 25. und 26. März geplant waren, verlegt wurden. Die neuen Daten dafür sind der 9. und der 10. September. Die Terminverschiebungen wurden von der Professional Darts Corporation (PDC) auf ihrer Homepage bestätigt.

Premier League of Darts 2020: Die Teilnehmer

Spieler Land Order of Merit Michael van Gerwen Niederlande 1 Gerwyn Price Wales 2 Peter Wright Schottland 3 Rob Cross England 4 Michael Smith England 5 Gary Anderson Schottland 6 Daryl Gurney Nordirland 7 Nathan Aspinall England 8 Glen Durrant England 22

Premier League of Darts: live im TV und Livestream

Sobald die Premier League of Darts wieder an den Start geht, könnt Ihr die Spiele live und in voller Länge auf DAZN mitverfolgen. Der Streamingdienst hat nicht nur die Übertragungsrechte der Premier League, sondern auch der Darts-WM und weiterer Turniere.

Neben Darts sind auf DAZN auch andere Sportarten vertreten. Aus dem Fußball zeigt die Streamingplattform die Topligen Europas (Serie A, Ligue 1, Primera Division und Bundesliga) und die europäischen Wettbewerbe (Champions League und Europa League). Für Fans der US-Sportarten (NBA, NFL, MLB, NHL) hat DAZN auch einiges zu bieten.

Der monatliche Preis eines Abonnements beträgt 11,99 Euro, das Jahresabo kostet nur 119,99 Euro. Davor hat der Kunde die Möglichkeit eines kostenlosen Probemonats.

© getty

Darts-Premier League: Die vergangenen Gewinner

Der Niederländer Michael van Gerwen gewann den Premier-League-Titel viermal in Folge. Im vergangenen Jahr bezwang er dabei im Finale den Schotten Rob Cross mit 11:5.