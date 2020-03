Am heutigen Donnerstag, den 19. März, hätte eigentlich der 7. Spieltag der Premier League of Darts in Newcastle stattfinden solllen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde der aber verschoben. Hier erfahrt Ihr, wann der Spieltag nachgeholt wird.

Premier League of Darts: Wann wird der 7. Spieltag nachgeholt?

Der 7. Spieltag der Premier League of Darts hätte eigentlich am heutigen Donnerstag, den 19. März 2020, in der Utilita Arena in Newcastle stattfinden sollen. Doch aufgrund des Coronavirus musste der Spieltag verschoben werden. Das Event findet nun am Donnerstag, den 1. Oktober 2020, statt. Das teilte die Professional Darts Corporation (PDC) am Montag auf ihrer Homepage mit.

Premier League of Darts: So seht Ihr das Event im TV und Livestream

Premier League Darts 2020: Tabelle nach 6 Spieltagen

Glen Durrant führt die Premier League nach sechs Spieltagen mit neun Punkten an. Dicht dahinter mit nur einem Punkt Rückstand auf den Engländer liegt der fünffache Premier-League-Sieger Michael van Gerwen.

Spieler S G U V L P Glen Durrant 6 4 1 1 +11 9 Michael van Gerwen 6 4 0 2 +8 8 Michael Smith 6 3 1 2 +4 7 Nathan Aspinall 6 3 1 2 +2 7 Peter Wright 6 3 1 2 +1 7 Gary Anderson 6 2 2 2 -1 6 Gerwyn Price 6 1 3 2 0 5 Rob Cross 6 1 3 2 -2 5 Daryl Gurney 6 0 2 4 -12 2

Premier League of Darts: Alle Gewinner im vergangenen Jahrzehnt

Die vergangenen vier Premier-League-Saisons wurden von Michael van Gerwen dominiert. Seit 2010 gewann der Niederländer fünf der zehn Wettbewerbe.