Darts-WM - Viertelfinale: Aspinall eröffnet gegen den Dreammaker - haut Humphries auch Snakebite raus?

Bei der Darts-WM in London stehen am Sonntag die Viertelfinals auf dem Programm (alle Matches LIVE auf DAZN). Nathan Aspinall kann gegen Dimitri van den Bergh (13.30 Uhr im LIVETICKER) zum zweiten Mal in Folge ins Halbfinale einziehen. Im zweiten Match der Nachmittags-Session bekommt es Peter Wright mit Luke Humphries (15.30 Uhr im LIVETICKER) zu tun.

Am Abend fordert der krasse Außenseiter Darius Labanauskas den Titelverteidiger Michael van Gerwen heraus (20 Uhr im LIVETICKER), ehe zum Abschluss der Kracher zwischen dem dreimaligen BDO-Champion Glen Durrant und Gerwyn Price (22 Uhr im LIVETICKER) Hochspannung verspricht.

Darts-WM: Viertelfinale (Best-of-9-Sets)

Nathan Aspinall (ENG) - Dimitri van den Bergh (BEL) -:-

Luke Humphries (ENG) - Peter Wright (SCO) -:-

Michael van Gerwen (NED) - Darius Labanauskas (LTU) -:-

Glen Durrant (ENG) - Gerwyn Price (WAL) -:-