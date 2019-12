Darts-WM - Halbfinale: Gerwyn Price gegen Peter Wright heute im Live-Ticker

Die Darts-WM (bis zum 1. Januar tägllich live auf DAZN) nähert sich ihrem Höhepunkt, dem Finale am Neujahrstag. Kommt es zum heiß ersehnten Showdown zwischen Michael van Gerwen und Gerwyn Price? Dafür müsste sich Price im ersten Halbfinale zunächst gegen Peter Wright durchsetzen. Hier könnt Ihr das Match im Live-Ticker verfolgen.

Darts-WM: Das Halbfinale Gerwyn Price vs. Peter Wright heute im Live-Ticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Beginn des Matches ist für 20 Uhr geplant. Gespielt wird im Set-Modus und im Halbfinale benötigt man sechs Gewinnsätze, um ein Match für sich zu entscheiden.

Vor Beginn: Herzlich willkommen aus dem legendären Ally Pally zum ersten Halbfinale der diesjährigen Darts-WM zwischen Peter Wright und Gerwyn Price.

Darts-WM: Peter Wright vs. Gerwyn Price im Turnier-Vergleich

Peter Wright Statistik Gerwyn Price 98,30 3-Darts-Average 96,84 47,92 Prozent Checkout-Quote 44,07 Prozent 170 Höchstes Finish 128 41 geworfene 180er 21

Die Darts-WM im Londoner Alexandra Palace ist auch in Deutschland ein absoluter Zuschauermagnet. Seit mehreren Jahren haben die Darts-Fans hierzulande zwei Möglichkeiten, das Event vor den Bildschirmen zu verfolgen. Wie üblich überträgt auch in diesem Jahr der Privatsender Sport1 sowohl im Free-TV als auch per kostenlosem Live-Stream alle Spiele der Weltmeisterschaft.

Dementsprechend wird auch das Halbfinale zwischen Gerwyn Price und Peter Wright am heutigen Montagabend im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Neben Sport1 überträgt auch DAZN die beiden Halbfinalspiele aus dem Alexandra Palace am Montag und das große Finale am Sonntag live auf seiner Plattform. Beim Streamingdienst habt Ihr außerdem die Möglichkeit, die Spiele mit englischem Originalkommentar anzuschauen. Auf Deutsch kommentiert Darts-Experte Elmar Paulke das Geschehen.

Darts-WM: Gerwyn Price und Peter Wright im Head-to-Head

Eines ist schon vor Beginn des ersten Halbfinals bei dieser Darts-WM sicher: Es dürfte ein hochklassiges Match zwischen dem Weltranglisten-Dritten Gerwyn Price und dem Siebten der Order of Merit, Peter Wright, werden. Zwar geht der direkte Vergleich mit 13 Siegen in bislang 19 Matches klar an Snakebite, allerdings muss auch die Tatsache bedacht werden, dass Price erst seit 2018 wirklich in der Weltspitze angekommen ist. Vier der vergangenen fünf Duelle entschied der Iceman aus Cardiff für sich - darunter das Endspiel beim Grand Slam of Darts in diesem Jahr.

Sowohl Wright als auch Price hatten bei dieser WM mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Während der Schotte in Runde eins beinahe gegen Noel Malicdem rausgeflogen wäre, hatte auch Price in seinem ersten Match gegen William O'Connor seine Mühe und kam unterm Strich nur wegen eines Rechenfehlers weiter.

Anschließend präsentierten sich beide Spieler jedoch von ihrer besten Seite. Besonders Wright spielte ein ganz starkes Viertelfinale gegen Luke Humphries und machte im Schnitt 105,86 Punkte pro Aufnahme.

Price gilt anders als Wright nach seinem starken Jahr 2019 mit Siegen bei den International Darts Open und dem Grand Slam of Darts sowie den Finalteilnahmen bei den European Chamnpionships und den Players Championship Finals als größter Herausforderer von Darts-Dominator Michael van Gerwen. Viele sehen in einem Endspiel zwischen van Gerwen und Price das Traumfinale der WM 2020.