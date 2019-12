Darts-WM, Halbfinale: Finale! Peter Wright haut Gerwyn Price raus

Peter Wright steht im Finale der Darts-WM. Der Schotte bezwang im Halbfinale im Londoner Ally Pally etwas überraschend Gerwyn Price mit 6:3. Im Endspiel bekommt es Wright am Neujahrstag (21 Uhr LIVE auf DAZN) mit dem Sieger der Partie zwischen Michael van Gerwen und Nathan Aspinall (JETZT im LIVETICKER) zu tun.

Darts-WM: Das Halbfinale im Überblick

Peter Wright (SCO) - Gerwyn Price (WAL) 6:3

Wright und Price lieferten sich in der Anfangsphase einen heißen Schlagabtausch - rein sportlich und auf persönlicher Ebene. Nach dem ersten Satz, den der Schotte mit 3:2 für sich entschieden hatte, grinste dieser den Iceman an und streckte ihm die Zunge heraus. Der Hintergrund: Price hatte vor dem Match angekündigt, Snakebite mit 6:0 zu bezwingen, was nun nicht mehr möglich war.

Nach dem zweiten Satz (3:2 für Price) revanchierte sich der Waliser prompt. Er baute sich vor Wright auf, jubelte und brüllte demonstrativ direkt vor dessen Augen. Mit gegenseitigen bösen Blicken verabschiedeten sich die beiden Spieler von der Bühne in die Pause.

Nach vier gespielten Sätzen stand es 2:2, obwohl Wright zu diesem Zeitpunkt laut Statistiken der klar bessere Mann war. Der 49-Jährige wies mehr 180er auf, spielte einen um fast zehn Punkte höheren Average und hatte eine um knapp acht Prozent bessere Doppelquote.

Statistik Peter Wright Gerwyn Price 3-Darts-Average 98.39 89.94 Checkout-Quote 36,07 Prozent 33,96 Prozent Höchster Checkout 131 100 100+ 56 43 140+ 31 16 180 16 9

Wright ging anschließend mit 3:2 in Führung, schlitterte anschließend allerdings in die Krise, während der Iceman deutlich stärker wurde. Price schnappte sich folgerichtig Satz sechs, obwohl er teilweise Probleme auf die Doppelfelder hatte. Doch Wright konterte in einem nun auf überschaubarem Niveau ausgetragenen Match und legte wieder zum 4:3 vor.

Snakebite ruhte danach in sich, während Price einfach nicht konstant genug war und sein Average in dieser Phase auf unter 90 Punkte rutschte. So schnappte sich der Schotte auch den achten Satz und stand nun kurz vor dem großen Ziel.

Wright startete sofort mit einem Break, brachte anschließend ungefährdet sein Anwurf-Leg durch, zitterte danach aber noch einmal gewaltig. Er vergab im vierten Leg des neunten Satzes drei Matchdarts und im Entscheidungs-Leg noch einmal drei. Schließlich machte er aber mit seinem siebten Matchdart auf die Doppel-1 seinen zweiten Einzug in ein WM-Finale nach 2014 klar.

Nach der Partie gingen die Zwistigkeiten zwischen Wright und Price übrigens weiter. Die beiden Spieler gaben sich nicht einmal mehr die Hand.

Michael van Gerwen (NED) - Nathan Aspinall (ENG) -:-