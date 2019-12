Darts-WM: 3. Runde mit Nico Kurz heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 3. Runde der Darts-WM geht weiter: Heute ist mit Nico Kurz der einzig verbliebene deutsche Profi im Einsatz. Wie Ihr seine Partie gegen Luke Humphries am Nachmittag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch auf SPOX.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und verfolge alle Sessions der Darts-WM live!

Darts-WM heute live: Nico Kurz gegen Luke Humphries

Nachdem Max Hopp gestern in seinem Match gegen Darius Labanauskas den Kürzeren gezogen hat, ist Nico Kurz der einzige Deutsche Darts-Profi, der noch im Turnier vertreten ist. In der 1. Runde hatte Kurz James Wilson mit 3:1 bezwungen, in der 2. Runde schlug er Joe Cullen ebenfalls mit 3:1.

Gegen den Weltranglisten-46. Humphries ist der 22 Jahre alte Kurz erneut Außenseiter. Humphries hatte in Runde 2 Jermaine Wattimena knapp mit 3:2 in die Schranken gewiesen.

Nico Kurz ist als erster Spieler in der Nachmittags-Session im Einsatz, sein Match gegen Humphries beginnt also um 13.30 Uhr.

Darts-WM im TV und Livestream: Nico Kurz vs. Luke Humphries

Wie alle anderen Spiele der Darts-WM gibt es die Partie heute auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt Euch alle Sessions der Darts-WM und setzt dabei auf Elmar Paulke als Kommentator. Experten sind unter anderem Thomas "Shorty" Seyler und Rene Eidams.

DAZN kostet entweder 11,99 Euro/Monat oder 119,99 Euro/Jahr (das entspricht etwa 9,99 Euro/Monat). Den ersten Monat gibt es für Neukunden stets kostenlos. Hier geht es zur Anmeldung für den Probemonat .

Neben DAZN zeigt auch Sport1 alle Sessions der Darts-WM im TV.

Darts-WM: Alle Spiele am Montag

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Liveticker Nico Kurz Luke Humphries Liveticker Adrian Lewis Darren Webster Liveticker Luke Woodhouse Dimitri Van den Bergh Liveticker Dave Chisnall Jeffrey de Zwaan Liveticker Gary Anderson Ryan Searle Liveticker Peter Wright Seigo Asada Liveticker

Darts-WM: Die vergangenen Weltmeister

Titelverteidiger in diesem Jahr ist Michael van Gerwen.