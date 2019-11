Grand Slam of Darts: MVG und Price machen Halbfinale perfekt

Als letzte Teilnehmer haben Michael van Gerwen und Gerwyn Price beim Grand Slam of Darts den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht. Der Weltranglistenerste van Gerwen machte beim 16:6-Sieg mit Adrian Lewis kurzen Prozess, Price schlug seinerseits Gary Anderson mit 16:9. Nun treffen beiden nun direkt aufeinander.

Lange war das Match zwischen Gerwyn Price und Gary Anderson erwartet worden. Am Ende war es eine klare Sache. Mit 16:9 setzte sich "The Iceman" letztlich durch und steht damit im Halbfinale des Grand Slam of Darts in Wolverhampton. Price war das gesamte Match über eine Nummer zu groß für den "Flying Scotsman" - mit einem 5:0-Run zu Beginn sorgte der Waliser früh für klare Verhältnisse.

Zwar keimte beim Schotten noch einmal Hoffnung auf, als er auf 6:9 verkürzte, am Ende war der Rückstand aber nicht mehr einzuholen. Auch die Statistiken sprechen eine klare Sprache. Über 42 Prozent seiner Checkout-Chancen nutzte Price, dazu hatte er einen Dreier-Average von 95,52 Punkten. Anderson kam hier nur auf 91,45 Punkte und konnte nicht einmal ein Drittel seiner Checkouts nutzen.

Dennoch sah Price den starken Start als Schlüssel zum Sieg. "Es war natürlich ein starker Beginn von mir. Das hätte ich mir so nicht vorgestellt. Von meinem besten Spiel war ich zwar weit entfernt, aber ich wusste, wenn man so weit vorne liegt, muss man das Ding einfach nach Hause bringen."

"Mighty Mike" zerlegt Adrian Lewis

In der letzten Viertelfinalpartie ließ Michael van Gerwen seinem Kontrahenten Adrian Lewis keine Chance. Mit 16:6 zerlegte "Mighty Mike" den Engländer, nahm ihm bereits den ersten Anwurf ab und zog in Folge auf 7:1 davon.

"Jackpot" seinerseits fand zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise ins Spiel. Ungewöhnlich für ihn, landeten erschreckend viele Pfeile immer wieder auf den kleinen Zahlen anstatt in der 20 - von der Triple-20 ganz zu schweigen. Auch gegen Ende legte der Niederländer einen bärenstarken Dreier-Average mit 102,72 Punkten hin. Lewis musste sich mit 86,28 Punkten begnügen.

