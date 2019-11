Darts, Grand Slam: Im Entscheidungsleg! Gabriel Clemens verpasst Sieg hauchdünn

Gabriel Clemens hat sich im Achtelfinale des Grand Slam of Darts dem dreifachen BDO-Weltmeister Glen Durrant hauchdünn im Entscheidungsleg mit 9:10 geschlagen geben müssen.

Clemens legte einen starken Start in die Partie hin und schnappte sich eine schnelle 3:0-Führung in den Legs, profitierte dabei auch davon, dass Durant in seinem eigenen Anwurfleg seinen bis dato ersten und einzigen Dart auf Doppel liegen ließ. Der Brite ließ sich davon aber nicht beirren und schaffte seinerseits mit einem 132-Finish über Bull ein Break - mit 3:2 ging es in die erste Pause.

Die Pause schien dem German Giant gut getan zu haben, der direkt mit seiner zweiten 180 auf die Bühne zurückkam und das Momentum in die folgenden Legs mitnehmen konnte: Sobald Durrant sich auch nur kleinste Fehler leistete, war der Deutsche da und bestrafte ihn eiskalt - 6:4 nach der zweiten Session!

Darts: Clemens verpasst Sieg hauchdünn

Und Clemens machte nach der Pause einfach so weiter. Per 106er Finish stellte der Saarländer auf 7:4 und war damit nur noch drei Legs vom vermeintlichen Sieg entfernt. In der Folge schlichen sich aber auch bei Gaga immer wieder Ausrutscher in das 1er- und 5er-Segment ein, sodass Durrant auf 7:7 ausgleichen konnte. Da Clemens einen Matchdart auf der Doppel-20 nicht versenken konnte und beide ihre Anwürfe abgaben, hieß es beim Stande von 9:9 schließlich: Entscheidungsleg!

Dort zeigte der dreifache BDO-Weltmeister seine ganze Klasse und versenkte seinen zweiten Matchdart auf der Doppel-8 zum Sieg. Clemens stand am Ende bei einem Average von 98,34 Punkte und einer Checkout-Quote von 56,25 Prozent (9/16), Durrant warf 96,47 Punkte im Schnitt und traf 50 Prozent seiner Würfe auf Doppel (10/20).