Darts Players Championship: Hopp mit gelungem Auftakt - Schindler chancenlos ausgeschieden

Bei den Darts Players Championship Finals hat Max Hopp zum Auftakt des letzten Major-Tuniers vor der WM einen erfolgreichen Einstand gefeiert und ist in Runde zwei eingezogen. Martin Schindler schied hingegen chancenlos aus. In der zweiten Session geht mit Gabriel Clemens der letzte deutsche Teilnehmer ans Oche (ab 20 Uhr live auf DAZN).

Hopp traf in der ersten Runde der PDC-WM in Minehead auf Jelle Klaasen und setzte sich souverän mit 6:3 durch. Die deutsche Nummer eins und der Niederländer boten sich von Beginn an ein packendes Match. Hopp checkte das erste Leg mit einem 140er-Finish, ehe Klaasen durch ein 170er-Checkout ausglich.

In der Folge behielt der Maximiser aber die Oberhand, holte sich die nächsten drei Legs und hatte beim Stand von 5:2 bereits den ersten Matchdart. Den Wurf auf die Doppel-16 setzte Hopp zwar daneben, sodass Klaasen noch einmal verkürzte, ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und gewann das darauffolgende Leg zum 6:3-Endstand.

Bully Boy lässt Schindler keine Chance

Für Schindler verlief der erste Auftritt hingegen alles andere als gut. Gegen Michael Smith, der bei der vergangenen WM bis ins Finale gekommen war, verlor The Wall deutlich mit 1:6.

Schindler kann sich somit nur noch über das PDC Tour Card Holders Qualifier am Montag für die Darts-Weltmeisterschaft qualifizieren.

Als letzter deutscher Teilnehmer trifft Gabriel Clemens am Abend gegen 21.30 Uhr auf Mark McGeeney. Clemens befindet sich derzeit in bestechender Form, kam beim Grand Slam of Darts zuletzt bis ins Achtelfinale.

Darts: Die Ergebnisse der Nachmittagssession

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Van den Bergh Bunting 2:5 Sousa Richardson 6:3 Durrant Baker 6:2 Hopp Klaasen 6:3 Dobey Reyes 6:1 de Zwaan Whitlock 5:6 Smith Schindler 6:1 White Petersen 6:4 Ward Labanauskas 5:6 Pipe King 5:6 Dolan R. Smith 6:1 Henderson Joyce 6:5 Brown Boulton 6:3 Beaton Evans 5:6 Noppert Searle 6:5 Chisnall Edgar 6:2

Darts Players Championship: Die zweite Session im Überblick