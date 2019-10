World Series of Darts, Finale: Spielplan und Übertragung im TV und Livestream

In der Woche vom 1. bis zum 3. November findet in den Niederlanden das große Finale der World Series of Darts statt. Hier bekommt Ihr alle Infos zum Spielplan und Euren Möglichkeiten, das Turnier live im TV und Livestream zu sehen.

Sichert Euch hier Euren DAZN-Probemonat und erlebt das Finale der World Series of Darts vollkommen kostenlos.

Darts: Wo und wann findet die World Series statt?

Das große Finale der World Series wird in diesem Jahr vom 1. bis 3. November in den Niederlanden ausgetragen. Die Heineken Music Hall in Amsterdam wird am Wochenende die besten Dartspieler der Welt begrüßen.

World Series of Darts: Der Spielplan

Insgesamt gibt es im Finale der World Series fünf Runden. Am ersten Tag kämpfen 16 Teilnehmer um den Einzug in Runde 2, dort steigen dann die Top 8 der Darts-Weltrangliste in das Turnier ein.

Freitag, 1. November 2019, 20 Uhr: 1. Runde, Best of 11 Legs

Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Michael Smith Gerwyn Price Wayne Jones Jonny Clayton Kyle Anderson Mensur Suljovic Krzysztof Ratajski Nathan Aspinall Ricky Evans Ian White Danny Noppert Jeffrey de Zwaan Jermaine Wattimena Gabriel Clemens Dave Chisnall Simon Whitlock

Samstag, 2. November 2019, - Sonntag, 3. November 2019: 2. Runde - Finale

Runde 2 (Sa., 20 Uhr) Viertelfinale (So., 14 Uhr) Halbfinale (So., 20 Uhr) Finale (So., 22 Uhr) Best of 11 Legs Best of 19 Legs Best of 21 Legs Best of 21 Legs 0 M.v.Gerwen 0 Smith/Price 0 0 J.Wade 0 0 Jones/Clayton 0 0 D.Heta 0 0 K.Anderson/Suljovic 0 0 D.Gurney 0 0 Ratajski/Aspinall 0 0 R.Cross 0 0 Chisnall/Whitlock 0 0 R.v.Barneveld 0 0 Wattimena/Clemens 0 0 G.Anderson 0 0 Noppert/Zwaan 0 0 P.Wright 0 0 Evans/White

© getty

Wo könnt Ihr die World Series of Darts im TV und Livestream sehen?

Das Finale der World Series of Darts könnt Ihr zwischen dem 1. Und 3. November live auf DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt sämtliche Runden des Wochenendes in voller Länge.

Neben Darts hat DAZN noch zahlreiche weitere Sportarten im Programm. Egal, ob Ihr Fußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1), US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Tennis (US Open, French Open, Australian Open), Boxen oder eine andere Sportart bevorzugt - bei DAZN kommt Ihr auf Eure Kosten.

Das Ganze bekommt Ihr schon ab 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich und kann hier kostenlos getestet werden.

World Series of Darts Finals 2019: Preisgelder

Die Prämien wurden im Vergleich zum Vorjahr noch einmal erhöht, der Sieger bekommt ein Preisgeld von rund 81.000 Euro.

Runde Preisgeld Gesamt ~348.000 Euro Sieger ~81.000 Euro Finalist ~35.000 Euro Halbfinale ~23.000 Euro Viertelfinale ~17.000 Euro 2. Runde ~8.700 Euro 1. Runde ~5.800 Euro

© getty

World Series of Darts: Die bisherigen Gewinner

Im Jahr 2019 findet die fünfte Auflage der Finals statt. Hier seht Ihr die bisherigen Gewinner: