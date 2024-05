Boxen: Ex-Weltmeister Marco Huck kündigt erneut Comeback an

Der 15-malige Box-Weltmeister Marco Huck unternimmt in diesem Sommer einen weiteren Comeback-Versuch. Wie sein Management am Donnerstag bekannt gab, soll am 29. Juni im Berliner Estrel Hotel ein Kampf gegen den Griechen Evgenios Lazaridis steigen. "Ich bin hochmotiviert, endlich wieder in den Ring zu steigen und den Fans einen tollen Boxkampf zu bescheren", so der 39-Jährige.

