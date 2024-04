Stefan Raab vs. Regina Halmich, Übertragung: Boxen im Free-TV und Livestream live sehen

Am 14. September ist es soweit - der TV-Entertainer Raab will es wieder versuchen. Im PSD Bank Dome in Düsseldorf kommt es zum Showdown zwischen ihm und Box-Weltmeisterin Regina Halmich.

Erst am Dienstag, den 2. April, gingen die Tickets in den Vorverkauf. Mittlerweile ist der Kampf ausverkauft - die Nachfrage war riesig.

Es wird nach 2001 und 2007 bereits das dritte Aufeinandertreffen der beiden Stars sein - in beiden Duellen verließ Raab den Ring als Verlierer.

Ob es diesmal mit einem Sieg klappen wird? SPOX zeigt euch, wie ihr im TV und Livestream live dabei sein könnt.