Stefan Raab vs. Regina Halmich, Infos zum Boxkampf: Tickets, Datum, Termin, Ort, Übertragung im Free-TV und Livestream

Stefan Raab vs. Regina Halmich, Infos zum Boxkampf: Datum, Termin, Ort

Bis die beiden tatsächlich in den Ring steigen, müssen wir uns nicht mehr lange gedulden: am Samstag, den 14. September, geht es im PSD Bank Dome in Düsseldorf zur Sache, der Heimarena der Düsseldorfer EG. Um 20.15 Uhr beginnt das Event.