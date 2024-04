Mike Tyson vs. Logan Paul, Boxen: Was hat es mit dem Tattoo von "Kid Dynamite" auf sich?

Am 20. Juni steigt in Arlington (Texas) ein ganz spezielles Box-Event. An diesem Tag gibt der ehemalige Weltmeister im Schwergewicht Mike Tyson sein Comeback im Ring. Der dann 57-Jährige kämpft gegen den 30 Jahre jüngeren Jake Paul.

In seiner aktiven Zeit war Tyson nicht nur für seinen Boxstil bekannt. Auch mit seinem Äußeren sorgte er für Aufsehen.