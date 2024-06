Mike Tyson vs. Jake Paul, Boxen: Wann war der letzte Kampf von "Kid Dynamite"?

Auch mit 57 Jahren hat Legende Mike Tyson noch nicht mit Boxen abgeschlossen. Am 20. Juni sollte "Kid Dynamite" nämlich ein weiteres Mal in den Ring steigen: Er tritt gegen YouTuber Jake Paul an. Das Ganze geht im AT&T Stadium in Arlington, Texas, über die Bühne, der Heimat der Dallas Cowboys. Netflix kümmert sich um die Übertragung.

Inzwischen wurde der Kampf aber verschoben, ein neuer Termin wird bis zum 7. Juni bekanntgegeben.

Paul gewann in seiner Karriere neun Boxkämpfe, der 27-Jährige musste sich nur einmal knapp Tommy Fury geschlagen geben. Tysons Resümee liest sich natürlich um einiges beeindruckender: 58 Kämpfe, 50 Siege, 6 Niederlagen und mehrere Titel im Schwergewicht. Im Alter von 20 Jahren und vier Monaten hatte er sich im Jahr 1986 zudem zum jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten gekrönt.

Doch wie sieht es mit der jüngsten Vergangenheit aus? Wann hatte "Kid Dynamite" seinen bislang letzten Kampf? SPOX hat die Antwort.