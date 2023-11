Jake Paul vs. Andre August, Infos zum Boxkampf: Datum, Termin, Ort, Übertragung im Free-TV und Livestream

Jake Paul kehrt zurück in den Boxring. Alle Informationen zu der Übertragung des Events und wo Ihr den Boxkampf live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Über vier Monate nach seinem letzten Kampf gegen MMA-Legende Nate Diaz kehrt Jake Paul zurück in den Boxring. Dass der Youtube-Star noch in diesem Jahr einen Kampf bestreiten wird stand schon seit einiger Zeit fest. Jetzt steht auch sein Gegner fest.

Paul geht für seinen neuen Kampf einen etwas anderen Weg. Bisher boxte er meist gegen ehemalige MMA-Kämpfer, sein nächster Gegner ist mit Andre August dagegen ein aktueller Profiboxer.

Jake Paul vs. Andre August, Infos zum Boxkampf: Datum, Termin, Ort

Jake Paul kämpft am 15. Dezember im Rahmen des Events "MVP's Most Valuable Prospects IV" gegen den 35 Jahre alten US-Amerikaner Andre August. Austragungsort ist das Caribe Royale Resort in Orlando (Florida). Zu welcher Uhrzeit der Kampf beginnen wird, steht noch nicht fest.

Auf dem Weg zu Pauls' erklärtem Ziel Weltmeister zu werden, stellt August einen echten Prüfstein dar. August gilt in der Boxszene zwar als unbeschriebenes Blatt. Der Cruisergewichtler hat in seiner Karriere von zwölf Kämpfen aber nur einen verloren.

Der Kampfrekord von Paul steht bei 7-1. Seine einzige Niederlage kassierte Paul im Februar diesen Jahres gegen Tommy Fury, den Halbbruder von Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury. Diese Niederlage war aber umstritten.

© getty Jake Paul kassierte erst eine Niederlage - gegen Tommy Fury, Halbbruder von Tyson Fury.

Jake Paul vs. Andre August - Die Boxer im Vergleich

Jake Paul Kategorie Andre August 26 Alter 23 USA Nationalität USA "The Problem child" Spitzname - 7-1 Bilanz (Boxen) 10-1-1 185 cm Größe 178 cm 193 cm Reichweite unbekannt

Jake Paul vs. Andre August, Infos zum Boxkampf: Übertragung im Free-TV und Livestream

Live im Free-TV wird Jake Paul vs. Andre August nicht übertragen. Die Übertragungsrechte an dem Kampf sicherte sich DAZN.

Weitere Informationen zur Übertragung des Kampfes (Übertragungsbeginn, Moderatoren, ...) liegen momentan noch nicht vor. Auch nicht, welches DAZN-Abo Ihr benötigt, um den Kampf live verfolgen zu können. Wir halten Euch an dieser Stelle auf dem aktuellen Stand.