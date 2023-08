Anthony Joshua vs. Deontay Wilder, Infos zum Boxkampf: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Bestätigt! Das mit Spannung erwartete Duell zwischen Anthony Joshua und Deontay Wilder findet statt. SPOX verrät Euch alle Details zum Boxkampf, inklusive Datum, Termin, Ort und Übertragung im TV und Livestream.

Lange wurde über einen möglichen Kampf zwischen Anthony Joshua und Deontay Wilder spekuliert, nun ist es offenbar beschlossene Sache. Wie Joshuas Promoter Eddie Hearn Anfang Juli bestätigte, soll das Aufeinandertreffen in diesem Jahr stattfinden. An einer Sache könnte das Vorhaben allerdings noch scheitern.

Voraussetzung für das Zustandekommen des Kampfes ist nämlich, dass Joshua sein anstehendes Duell gegen Dillian Whyte (12. August) gewinnt. Wenn ihm das nicht gelingen sollte, könnte die Begegnung mit Wilder tatsächlich platzen.

Doch welche Infos sind denn mittlerweile zum geplanten Kampf zwischen Joshua und Wilder bekannt? Alles was Ihr bezüglich dem Termin, Austragungsort und der Übertragung wissen müsst, findet Ihr in diesem Artikel.

© getty Anthony Joshua musste sich Oleksandr Usyk zweimal geschlagen geben.

Anthony Joshua vs. Deontay Wilder, Infos zum Boxkampf: Datum, Termin, Ort

Bislang hat man sich offenbar noch nicht auf ein fixes Datum geeinigt - zumindest weiß die Öffentlichkeit aktuell nichts davon. Wie Eddie Hearn jedoch bereits bestätigte, soll der Showdown definitiv im Dezember stattfinden.

Auch der Austragungsort ist mehr oder weniger bereits in trockenen Tüchern. In den vergangenen Wochen hat es offenbar konstruktive Gespräche zwischen Vertretern der beiden Boxer sowie Abgesandten Saudi-Arabiens gegeben. Der Kampf könnte wie das letzte große Duell in Fernost in Jeddah ausgetragen werden.

Anthony Joshua vs. Deontay Wilder, Infos zum Boxkampf: Übertragung im TV und Livestream

Informationen zur Übertragung des Kampfes gibt bislang ebenfalls nicht. Anhand vergangener Veranstaltungen lässt sich jedoch vermuten, dass das Event in den Zuständigkeitsbereich der Anbieter DAZN, Sky oder BILD+ fällt.

Sobald es hierzu nähere Informationen gibt, bringen wir diesen Artikel auf den neuesten Stand.

Anthony Joshua vs. Deontay Wilder, Infos zum Boxkampf: Head-to-Head Vergleich

Anthony Joshua Deontay Wilder Nationalität England USA Alter 33 (15. Oktober 1989) 37 (22. Oktober 1985) Profidebüt 2013 2008 Größe 1,98 Meter 2,01 Meter Spannweite 2,08 Meter 2,11 Meter Bilanz 25-3-0 43-2-1

