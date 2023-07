Boxen: Anthony Joshua misst sich im August mit Whyte

Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua steigt im August wieder in den Ring. Der 33 Jahre alte Brite tritt in der Londoner O2-Arena gegen seinen Landsmann Dillian Whyte an, nachdem die langwierigen Gespräche für einen Kampf gegen WBC-Champion Tyson Fury gescheitert sind. 2015 hatte Joshua, der 2017 Box-Ikone Wladimir Klitschko in die Rente geschickt hatte, bereits gegen Whyte gewonnen.

Erst im April hatte Joshua den US-Amerikaner Jermaine Franklin in einem Aufbaukampf nach Punkten besiegt, von der Dominanz und Leichtigkeit früherer Tage war er dabei aber weit entfernt. Die Gürtel der Verbände WBA, WBO und IBF hatte er 2021 an den Ukrainer Alexander Usyk verloren, auch im Rückkampf setzte es wenige Monate später eine empfindliche Niederlage. Aktuell steht Joshua bei 25 Siegen in 28 Profikämpfen (drei Niederlagen).

"Ich habe klar gesagt, dass ich in diesem Jahr aktiv sein will. Der 12. August ist das Datum, ich werde bereit sein zu kämpfen. Ich freue mich darauf, mich um das Geschäft zu kümmern", sagte Joshua.

Sollte Joshua gegen Whyte gewinnen, wird erwartet, dass er anschließend in einem weiteren lukrativen Schwergewichtskampf gegen den ehemaligen WBC-Champion Deontay Wilder antritt.