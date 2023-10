Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Infos zum Boxkampf: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Bald soll es endlich soweit sein: Die Box-Weltmeister Tyson Fury und Olexandr Usyk sollen sich noch in diesem Jahr im Ring gegenüberstehen. Wann genau der Kampf der Schwergewichte stattfinden wird und wo Ihr ihn im TV und Livestream verfolgen könnt, verrät SPOX.

Einmal wurde der Mega-Fight bereits abgeblasen, nun scheint er tatsächlich stattzufinden. Wie Box-Promoter Frank Warren verkündete, werden die Schwergewichte Tyson Fury und Olexandr Usyk um die Vereinigung aller Schwergewichts-Titel kämpfen. Fury hält derzeit den Gürtel der WBC, Usyk die WM-Titel der Verbände WBA, WBO und IBF.

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Infos zum Boxkampf: Datum, Termin, Ort

Wo und wann das Spektakel stattfinden soll, ist auch schon bekannt - zumindest größtenteils. Wie schon die letzten großen Boxkämpfe soll auch Fury vs. Usyk in der Kingdom Arena in Riad, Saudi-Arabien, steigen. Das vorläufige Datum ist der 23. Dezember 2023, allerdings steht auch eine Verschiebung auf einen Tag im Januar im Raum. Die Uhrzeit ist noch unklar.

© getty Im Dezember soll der Fight zwischen Usyk und Fury endlich stattfinden.

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Infos zum Boxkampf: Übertragung im TV und Livestream

Noch sind wenige Details zum Kampf bekannt, allerdings ist davon auszugehen, dass Fury vs. Usyk - wie die meisten Schwergewichts-Fights - von DAZN übertragen wird. Der Streamingdienst ist in den vergangenen Jahren zur Heimat der Königsklasse des Boxens geworden.

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Infos zum Boxkampf: Liveticker von SPOX

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk: Wichtigste Infos

Event : Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk

: Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk Titel: Vereinigung Schwergewichts-Titel

Vereinigung Schwergewichts-Titel Datum : 23. Dezember (voraussichtlich)

: 23. Dezember (voraussichtlich) Uhrzeit : noch unbekannt

: noch unbekannt Ort : Kingdom Arena (Riad)

: Kingdom Arena (Riad) Livestream : DAZN

: Liveticker: SPOX

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk: Head-to-Head