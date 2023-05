YouTube-Star KSI und Joe Fournier treffen heute Nacht im Boxring um den MF-Cruiserweight-Titel aufeinander. Wird der Kampf im Free-TV übertragen? Wer kümmert sich um die Übertragung im TV und Livestream? Bei SPOX erfahrt Ihr es.

Für KSI wird es heute Nacht wieder ernst, wenn er seinen zweiten Profi-Boxkampf gegen den englischen Geschäftsmann und Boxer Joe Fournier bestreitet. Der Fight findet in der Londoner Wembley Arena statt und soll um ca. 23.30 Uhr am heutigen Samstag, den 13. Mai, über die Bühne gehen. Insgesamt sechs Runden stehen an, der Sieger des Kampfes darf sich nach dem Duell den MF-Cruiserweight-Gürtel umhängen, der aktuell im Besitz von KSI ist.

Bevor allerdings zwischen KSI (Bilanz: 1-0) und Fournier (Bilanz: 9-0-0-1 NC) die Fäuste fliegen, sind ab 20 Uhr erst einmal andere Athleten an der Reihe. Die Fightcard ist voll mit bekannten Internetpersönlichkeiten, unter anderem ist auch KSIs Bruder Deji Olatunji, der im Co-Hauptkampf auf Rapper Swarmz trifft, mit dabei.

KSI vs. Joe Fournier: Die Maincard auf einen Blick

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Runden Cruiserweight KSI Joe Fournier 6 Halbschwergewicht Deji Olatunji Swarmz 4 Cruiserweight Salt Papi Anthony Taylor 3 Super Bantamgewicht Tennessee Thresh Paigey Cakey 3 Cruiserweight ViruZz DK Money 3 Super Bantamgewicht Little Bellsy Lil Kymchii 3

© getty KSI bezwang Logan Paul in seinem ersten Profikampf im Jahr 2019.

Boxkampf im Free-TV? So seht Ihr KSI vs. Joe Fournier heute live im TV und Livestream

Nein, zum Kampf zwischen KSI und Joe Fournier wird heute keine Übertragung im Free-TV geboten. Wer das Duell live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht an DAZN vorbei. Das "Netflix des Sports" hat sich für die Vorkämpfe und den Hauptkampf nämlich die exklusiven Übertragungsrechte gesichert und steigt daher um 20 Uhr mit der Übertragung ein.

Zusätzlich zur Boxsportart bilden auch haufenweise andere Sportarten das vielfältige DAZN-Repertoire. Unter anderem Fußball (Champions League, Bundesliga uvm.), US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Darts, Radsport, Handball, Motorsport, MMA, Schach, Wintersport und Wrestling.

Auf all dies - oder zumindest Teile davon - könnt Ihr nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement zugreifen. Dabei besteht die Wahl zwischen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

