Anthony Joshua nimmt nach Sieg Tyson Fury ins Visier: "Die Boxwelt braucht das"

Anthony Joshua ist auf die Siegerstraße zurückgekehrt - verbreitet aber nicht mehr den Glanz früherer Tage.

Mit blutüberströmter Hose reckte Anthony Joshua die Siegerfaust in die Höhe, doch seine Frustration war dem Box-Superstar anzusehen. Kein K.o., viel Mühe und müde Beine: Die Rückkehr in den Ring hatte sich der 33-Jährige ganz anders vorgestellt. Gegen Aufbaugegner Jermaine Franklin siegte Joshua am Samstag in London ungefährdet nach Punkten, den Glanz alter Tage verbreitete der frühere Schwergewichts-Weltmeister aber zu keiner Zeit.

"Tief im Inneren bin ich nicht glücklich, denn das ultimative Ziel ist ein K.o.", sagte Joshua. Sogar mit dem Rücktritt hatte er gedroht, sollte er gegen den US-Amerikaner Franklin verlieren. So weit kam es nicht, doch der auf ihm lastende Druck war dem Briten stets anzusehen. Als die finale Glocke schon geläutet war, ließ sich Joshua noch zu einem leichten Schlag auf Franklins Hinterkopf verleiten, der Frust saß tief.

Und doch träumt der einstige Dominator wieder vom WM-Gürtel und dem "Battle of Britain" - und richtete sich dafür direkt an den ungeschlagenen WBC-Weltmeister Tyson Fury. "Die Boxwelt braucht das. Der Ball liegt bei ihm. Hoffentlich kriegen wir das früher oder später hin. Wir werden nicht jünger", sagte Joshua nach seinem 25. Sieg im 28. Profikampf (drei Niederlagen).

Anthony Joshua: Abstieg begann mit Ruiz-Pleite

Furys Vereinigungskampf mit dem Ukrainer Alexander Usyk, der Joshua 2021 alle seine Gürtel abgenommen und ihm auch im Rückkampf die Grenzen aufgezeigt hatte, ist geplatzt - und Joshua wittert seine Chance: "Ich jage immer noch dem Traum nach." Zwar sei ein weiterer Aufbaugegner "ideal, aber manchmal bietet sich eine Gelegenheit, die man mit beiden Händen ergreifen muss".

Joshua galt besonders nach seiner spektakulären Titelverteidigung im Jahr 2017, als er Box-Ikone Wladimir Klitschko in die Rente schickte, lange als künftiger Dominator der Königsklasse und gnadenloser K.o.-Schläger.

Sein Abstieg begann jedoch schon im Juni 2019 mit der völlig überraschenden K.o.-Niederlage gegen den US-Amerikaner Andy Ruiz Jr., wobei Joshua seine Titel damals im Rückkampf sechs Monate später zurückerobern konnte - ehe gegen Usyk die nächsten Rückschläge folgten.

Nun will Joshua erneut zurück auf den Box-Thron - zumindest ein erster kleiner Schritt ist gemacht. Auch die Fans forderten am Samstag ein Duell mit Fury. "Ich bin zu 100 Prozent dabei", sagte Joshua und kündigte an: "Ihr werdet mich im Sommer wiedersehen."