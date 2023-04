Es ist wieder Boxen angesagt! Am Samstagabend kommt es in der Schwergewichtsklasse zu einem wohl wegweisenden Kampf: Anthony Joshua trifft auf Jermaine Franklin. Das Duell könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Nach seinen beiden Niederlagen in den WM-Kämpfen gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk kehrt Anthony Joshua zurück in den Ring. Um wieder in die Erfolgsspur zu finden, hat er sich als seinen nächsten Gegner den zuletzt ebenfalls sieglosen Jermaine Franklin ausgesucht. Gelingt dem Engländer heute die Wende? Die Antwort gibt's hier im Liveticker bei SPOX.

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin: Boxen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Schauplatz des Aufeinandertreffens ist die O2-Arena in London. Auf Anthony Joshua kommt damit sozusagen ein Heimspiel zu. Das kann er auch gebrauchen, musste er zuletzt schließlich zwei Niederlagen in Folge einstecken.

Vor Beginn: Ausgetragen wird das Duell heute ab ca. 23 Uhr. Zuvor werden noch vier Vorkämpfe stattfinden.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Boxkampfs zwischen Anthony Joshua und Jermaine Franklin.

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin: Boxen heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Ihr wollt das Spektakel live verfolgen? Dann müsst Ihr in Besitz des DAZN Standard oder DAZN Unlimited-Abonnements sein. War bietet der Streamingdienst mit DAZN World noch einen dritten Abotarif an, dieser enthält jedoch nicht das entsprechende Rechtepaket.

Die beiden erwähnten Modelle sind ab einem Preis von 24,99 Euro pro Monat zu haben. Neben zahlreiche Events aus dem Boxsport könnt Ihr damit allerdings noch auf diverse weitere Inhalte zugreifen, u.a. Champions League, Bundesliga, NBA, NFL und UFC. Klickt hier für weitere Infos zum Programm.

Ihr seid bereits DAZN-Kunden? Dann könnt Ihr die Veranstaltung bereits ab 20 Uhr im Stream verfolgen. Um auf die TV-Übertragung zuzugreifen, benötigt Ihr einen Sky Q-Receiver.

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin: Boxen heute im Liveticker - Head-to-head-Vergleich