Für das nächste Spektakel im Boxkalender sorgen in etwas mehr als einer Woche die beiden Schwergewichte Anthony Joshua und Jermaine Franklin. Hier erfahrt Ihr, wer den Kampf live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Anthony Joshua strebt nach zwei Niederlagen in Folge Wiedergutmachung an. Nachdem der Brite dem aktuellen Schwergewichts-Champion der Verbände WBA, IBF und WBO, Oleksandr Usyk, gleich zweimal nicht gewachsen war, soll gegen den US-Amerikaner Jermaine Franklin nun endlich wieder ein Sieg her.

Der Kampf zwischen Joshua und Franklin findet am Samstag, den 1. April, in der Londoner O2-Arena statt. Als Hauptkampf des Events wird das Duell als letztes zu sehen sein, um ca. 22.30 Uhr soll es starten. Sollte es keinen frühzeitigen Knockout geben, werden maximal 12 Runden absolviert.

Wie Joshua war auch Franklin in seinem vergangenen Auftritt im Ring unterlegen. Gegen Dillian Whyte kassierte er via mehrheitlicher Entscheidung seine erste Karriereniederlage.

Wer zeigt / überträgt Boxkampf Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin live im TV und Livestream?

Wer den Kampf zwischen Joshua und Franklin am 1. April live verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig. Der Streamingdienst hat sich nämlich die Übertragungsrechte dafür gesichert. Dabei ist an dem Tag auf der Plattform nicht nur der Hauptkampf zu sehen, sondern auch die Vorkämpfe, die ab 20 Uhr deutscher Zeit übertragen werden.

© getty Anthony Joshua will nach zwei Niederlagen in Folge wieder auf die Siegerstraße zurück.

Bei DAZN sind bei weitem nicht nur Boxkämpfe zu sehen.

Um alle Sportarten schauen zu können, wird DAZN Unlimited benötigt. Dieses Paket ist eines von dreien und zugleich auch das teuerste. Weiters stehen noch die billigeren Pakete DAZN Standard (Fußball, US-Sport, UFC und Boxen) und DAZN World (kein Boxen enthalten) zum Angebot.

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin: Die Maincard

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Runden Schwergewicht Anthony Joshua [GBR] Jermaine Franklin [USA] 12 Mittelgewicht Matteo Signani [ITA] Felix Cash [GBR] 12 Halbschwergewicht Craig Richards [GBR] Ricards Bolotniks [LAT] 10

Wer zeigt / überträgt Boxkampf Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Kampf: Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin (Hauptkampf)

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin (Hauptkampf) Runden: 12

12 Gewichtsklasse: Schwergewicht

Schwergewicht Datum: 1. April 2023

1. April 2023 Uhrzeit: ca. 22.30 Uhr

ca. 22.30 Uhr Ort: O2-Arena, London (Großbritannien)

O2-Arena, London (Großbritannien) Übertragung: DAZN

© getty Anthony Joshua musste sich zuletzt Oleksandr Usyk zweimal geschlagen geben.

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin: Die beiden Kämpfer im Head-to-head-Vergleich