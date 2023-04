Anthony Joshua steht heute im Boxring dem US-Amerikaner Jermaine Franklin gegenüber. SPOX zeigt, wie sich der Kampf live im TV und Livestream verfolgen lässt.

Der Vereinigungskampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk ist ins Wasser gefallen, das heißt jedoch nicht, dass die Boxfans auf spektakuläre Kämpfe verzichten müssen. Am heutigen Samstag, den 1. April, ist mit Anthony Joshua ein ehemaliger Schwergewichtsweltmeister im Einsatz. Der Brite kriegt es in der Londoner O2-Arena mit dem US-Amerikaner Jermaine Franklin zu tun, um ca. 22.30 Uhr deutscher Zeit soll der Kampf losgehen.

Beide Athleten mussten in ihren vergangenen Kämpfen Niederlagen einstecken und sind heute deshalb besonders motiviert, um wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Während Franklin gegen Dillian Whyte seine erste Niederlage kassierte (via mehrheitlicher Entscheidung), verlor Joshua in seinem bislang letzten Kampf zum zweiten Mal in Folge gegen Oleksandr Usyk (2021 via einstimmiger Entscheidung, 2022 via geteilter Entscheidung).

© getty Anthony Joshua trifft auf Jermaine Franklin.

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin: Die Maincard

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Runden Schwergewicht Anthony Joshua [GBR] Jermaine Franklin [USA] 12 Mittelgewicht Matteo Signani [ITA] Felix Cash [GBR] 12 Halbschwergewicht Craig Richards [GBR] Ricards Bolotniks [LAT] 10

Boxkampf im Free-TV? So seht Ihr Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird das Duell zwischen Joshua und Franklin heute nicht gezeigt. Wer live dabei sein möchte, braucht Zugriff auf DAZN, denn der Streamingdienst kümmert sich als einziger Anbieter um die Übertragung.

Das "Netflix des Sports" beginnt jedoch zuerst mit den Vorkämpfen, die auf der Plattform ab 20 Uhr zu sehen sind. Von den Vorkämpfen bis zur letzten Runde des Kampfes zwischen Joshua und Franklin wird folgendes Duo eingesetzt:

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Andreas Selak

Zum Rechtepaket von DAZN gehören neben Boxen zahlreiche andere Sportarten dazu. Im Fußballbereich etwa bietet DAZN Spiele der Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division uvm. an. Darüber hinaus stehen auch Livestreams zu den US-Sportarten NBA und NFL, zu den Wintersportarten, zu Darts, Handball, Motorsport, Radsport, Tennis, Wrestling, MMA und mehr zur Verfügung.

Für all dies wird ein Abonnement benötigt, die Kosten für dieses variieren - je nachdem, für welches der drei Abopakete Ihr Euch entscheidet.

