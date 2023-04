Anthony Joshua kehrt heute in den Ring zurück und trifft dabei auf Jermaine Franklin. SPOX verrät, wie Ihr den Kampf live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Ex-Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua steht unter Zugzwang. Der Brite musste sich in seinen vergangenen zwei Kämpfen beide Male gegen den aktuellen Champion Oleksandr Usyk geschlagen geben (im ersten Aufeinandertreffen 2021 via einstimmiger Entscheidung, im zweiten Kampf 2022 via geteilter Entscheidung).

Am heutigen Samstag, den 1. April, hat Joshua nun endlich die Chance auf Wiedergutmachung, sein Gegner diesmal ist jedoch nicht Usyk, sondern Jermaine Franklin. Der Kampf in der Schwergewichtsklasse wird in der Londoner O2-Arena ausgetragen, um 22.30 Uhr deutscher Zeit soll er starten. Die Vorkämpfe fangen um 20 Uhr an.

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin: Die Maincard

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Runden Schwergewicht Anthony Joshua [GBR] Jermaine Franklin [USA] 12 Mittelgewicht Matteo Signani [ITA] Felix Cash [GBR] 12 Halbschwergewicht Craig Richards [GBR] Ricards Bolotniks [LAT] 10

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin, Übertragung: Boxen heute live im TV und Livestream

DAZN hat sich die Übertragungsrechte für den Boxkampf zwischen Joshua und Franklin gesichert und zeigt ihn daher heute live und in voller Länge. Davor bietet der Streamingdienst auch die Vorkämpfe an, um 20 Uhr beginnt die Übertragung. In die Rolle des Kommentatoren schlüpft dafür Uli Hebel, Andreas Selak unterstützt ihn als Experte.

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin, Übertragung: Boxen heute live im TV und Livestream - die beiden Kämpfer im Head-to-Head-Vergleich