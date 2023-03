Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin: Ort, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - Alle Informationen zum Boxkampf

Anthony Joshua kehrt wieder in den Ring zurück, sein nächster Gegner ist der US-Amerikaner Jermaine Franklin. Ort, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - hier gibt es alle Informationen zum bevorstehenden Boxkampf.

Nach zwei Niederlagen in Folge gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk (beide via Entscheidung) ist Anthony Joshua (Bilanz: 24-3, 22 KOs) wieder auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis. Dieses hofft der Brite, in seinem nächsten Kampf zu finden, der bereits angesetzt ist. Sein nächster Gegner ist der US-Amerikaner Jermaine Franklin, der eine Bilanz von 21 Siegen (14 Knockouts) und einer Niederlage hat.

Ebenso wie Joshua musste sich auch Franklin in seinem vergangenen Auftritt im Ring geschlagen geben. Gegen Dillian Whyte kassierte der 29-Jährige die erste Niederlage seiner Karriere (durch mehrheitliche Entscheidung).

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin: Ort, Datum, Termin - Alle Informationen zum Boxkampf

Der Boxkampf zwischen Joshua und Franklin findet am 1. April 2023 als Hauptkampf der Maincard in der 02-Arena in Greenwich, London (Großbritannien), statt. Die Zuschauer dürfen sich dabei auf maximal zwölf Runden freuen, etwa gegen 22.30 Uhr deutscher Zeit soll es losgehen.

© getty Anthony Joshua kehrt gegen Jermaine Franklin wieder in den Ring zurück.

Weitere Kämpfe im Rahmen der Maincard lauten: Matteo Signani gegen Felix Cash (12 Runden/Mittelgewicht) und Craig Richards gegen Ricards Bolotniks (10 Runden/Halbschwergewicht).

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin: Die Maincard

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Runden Schwergewicht Anthony Joshua [GBR] Jermaine Franklin [USA] 12 Mittelgewicht Matteo Signani [ITA] Felix Cash [GBR] 12 Halbschwergewicht Craig Richards [GBR] Ricards Bolotniks [LAT] 10

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin: Übertragung im TV und Livestream - Alle Informationen zum Boxkampf

Die Übertragungsrechte für das Boxspektakel hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort werden die Vorkämpfe sowie der Hauptkampf zwischen Joshua und Franklin am 1. April ab 20 Uhr live angeboten.

Neben hochklassigen Boxkämpfen bietet das "Netflix des Sports" auch zahlreiche andere Sporthighlights und Events an. In Sachen Fußball werden etwa Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und Champions League gezeigt. Darüber hinaus stehen auch zu folgenden Sportarten auf der Plattform Livestreams zur Verfügung: Tennis, Darts, Motorsport, Handball, Radsport, Wintersport, MMA, Wrestling, Rugby und noch mehr.

© getty Anthony Joshua musste sich zuletzt Oleksandr Usyk zweimal geschlagen geben.

Allerdings ist der Weg dorthin mit einer Kosten- und Abo-Barriere versperrt. Diese könnt Ihr einzig mit einem Abonnement umgehen. Zur Auswahl stehen drei Pakete, die sich sowohl in Sachen Preis als auch in Sachen Livestream-Angebot unterscheiden.

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin: Die beiden Kämpfer im Head-to-head-Vergleich