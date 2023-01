Jake Paul vs. Tommy Fury: Ort, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - Alle Informationen zum Boxkampf

YouTube-Star und Boxer Jake Paul trifft in seinem siebten Profikampf auf Tommy Fury. Wir verraten Euch, wann und wo der Kampf stattfindet und wie Ihr ihn im TV und Livestream verfolgen könnt.

Aller guten Dinge sind hoffentlich drei! YouTube-Star Jake Paul sollte in der Vergangenheit bereits zweimal gegen Tommy Fury, den Halbbruder von Schwergewichts-Champion Tyson Fury, in den Boxring steigen. Die beiden Kämpfe mussten jedoch jeweils kurzfristig von Fury abgesagt werden. Zuerst da er erkrankte, beim zweiten Versuch aufgrund eines nicht erteilten Visums in die USA. Der Kampf hätte in New York stattfinden sollen.

Laut dem gut vernetzten Kampfsport-Journalisten Ariel Helwani sind jetzt die Rahmenbedingungen für den dritten Versuch fixiert.

Jake Paul vs. Tommy Fury: Datum, Termin, Ort

Jake Paul und Tommy Fury werden demnach am 25. Februar in Saudi-Arabien gegeneinander boxen. Ein genauer Veranstaltungsort steht noch nicht fest.

Der Kampf soll gegen 23 Uhr deutscher Zeit beginnen. Er soll im Cruisergewicht über acht Runden über die Bühne gehen.

Jake Paul vs. Tommy Fury: Übertragung im TV und Livestream

Der Kampf wird in Deutschland mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht live im TV oder im Livestream übertragen. Da eine offizielle Bestätigung aber noch aussteht, kann sich diesbezüglich natürlich noch einiges ergeben.

Es ist davon auszugehen, dass Paul vs. Fury auch in Deutschland per Pay-per-View übertragen wird. Heißt: Ihr zahlt einen Geldbetrag und erhaltet dann Zugang zum Livestream.

Jake Paul vs. Tommy Fury: Die Kämpfer im Head-to-head-Vergleich

Jake Paul trifft mit Tommy Fury erstmals auf einen richtigen Boxer. In seinen bisherigen sechs Kämpfen blieb Paul ohne Niederlage.

Fury ist ebenfalls noch ungeschlagen. Von seinen bisherigen acht Siegen gewann er vier durch K.o..