Am Abend verteidigt Tyson Fury seinen WBC-Gürtel im Schwergewicht gegen Derek Chisora. Wir zeigen Euch, wie Ihr den Livestream von Bildplus zu dem Boxkampf empfangen könnt.

Der Countdown läuft unaufhörlich! Am heutigen Samstag, 3. Dezember, verteidigt der in bislang 33 Kämpfen ungeschlagene WBC-Champion Tyson Fury seinen Schwergewichts-Titel gegen seinen englischen Landsmann Derek Chisora.

60.000 Zuschauer werden im Stadion von Tottenham Hotspur erwartet. Dort beginnt der mit Spannung erwartete Kampf zwischen Fury und Chisora um 22 Uhr. Der "Gypsy King" geht gegen seine 38 Jahre alten Gegner als klarer Favorit in den Ring. Im Vorfeld des Kampfes zeigte sich Box-Großmaul Fury wie gewohnt selbstbewusst. "Er hat einen Kopf wie ein Ziegelstein. Aber ich spiele keine Spielchen, ich werde ihn mit einem Funkenschlag ausknocken", prophezeite der WBC-Weltmeister.

In seiner Karriere feierte Fury bereits zwei Siege gegen Chisora: 2011 nach Punkten, 2014 nach Aufgabe Chisoras in der 10. Runde.

Live im Free-TV kann der Kampf heute nicht verfolgt werden, sondern nur in einem kostenpflichtigen Livestream. Wichtige Informationen dazu erhaltet Ihr in den nächsten Abschnitten.

Boxen: Wie empfange ich den Livestream von Bildplus zu Tyson Fury vs. Derek Chisora?

Wer sich die Übertragungsrechte an dem Kampf in Deutschland sichert, war lange Zeit nicht sicher. Letztlich gingen sie an die BILD - und nicht wie in der Vergangenheit so oft bei Topkämpfen an den Streamingdienst DAZN.

Live verfolgen lässt sich Fury vs. Chisora nicht im linearen Fernsehen, sondern nur in einem Livestream bei BILDplus. Diesen könnt Ihr allerdings nur abrufen, wenn Ihr vorher ein BILDplus-Abo abgeschlossen habt. Ein solches könnt Ihr HIER für 1,99 Euro abschließen.

Ist das geschehen, könnt Ihr Fury vs. Chisora heute auf bild.de auf Eurem PC, Tablet oder Handy live sehen. Den BILDplus-Zugang könnt Ihr auch über die BILD App aktivieren und dann den Kampf darüber verfolgen, auch auf Eurem Smart-TV.

Boxen: Wie empfange ich den Livestream von Bildplus zu Tyson Fury vs. Derek Chisora? - Die Infos im Überblick

Kampf: Tyson Fury (England) vs. Derek Chisora (England)

Tyson Fury (England) vs. Derek Chisora (England) Datum: 3. Dezember

3. Dezember Uhrzeit: 22 Uhr

22 Uhr Gewichtsklasse: Schwergewicht

Schwergewicht Titel: WBC-Titel

WBC-Titel Austragungsort: Tottenham Hotspur Stadium, London

Tottenham Hotspur Stadium, London Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: BILDplus

Boxen: Wie empfange ich den Livestream von Bildplus zu Tyson Fury vs. Derek Chisora? - Die Boxer im Vergleich